Gf Vip, Monte furioso con Elia: “Manipolatore, subdolo, mi ribolle il sangue”

Monte sbrana Elia, al Gf Vip scontro senza esclusione di colpi

Francesco Monte ed Elia hanno litigato al Gf Vip. O meglio: Francesco Monte ha sbranato il suo coinquilino facendogli una partaccia infinita dopo aver sentito l’ex Velino di Striscia La Notizia lamentarsi per l’ennesima volta. Mentre Elia era sul divano con Jane i due hanno iniziato a discutere. “Se tu stai finendo di cenare – ha iniziato Francesco – e ti lamenti, la lamentela da te non l’accetto. Perché sei l’unico che fa meno di tutti quanti, ti svegli per ultimo, ti fai i cavoli tuoi e poi ti permetti di lamentarti pure a fine serata. Viviamo in una comunità e tu non fai il bello e il cattivo tempo”. E se pensate che si tratti di un litigio passeggero vi sbagliate di grosso: la discussione infatti è stata pesantissima ed è continuata per molto tempo, visto che Francesco ha avuto da ridire anche sul rapporto che Elia ha instaurato con Jane.

Lite Francesco Monte – Elia Fongaro: “Mi ribolle il sangue vedere le persone come te che vanno avanti”

La Lucrezia Van Necker di Elisa di Rivombrosa non ha fatto in tempo a calmarsi per quanto accaduto giovedì in diretta che ha dovuto subito assistere a un altro spettacolo indigesto. “Mi fa imbestialire l’incoerenza – ha continuato Francesco –, la non correttezza perché in quel complotto a cui tu dici di non aver preso parte ti ci sei messo e hai pure parlato. Mi ribolle il sangue – ha poi aggiunto – vedere le persone come te che vanno avanti. Poi sul definirti uomo ti posso fare un altro discorso a quattr’occhi, e spero che tu non stia prendendo per il c**o nessuno, visto l’atteggiamento che hai… Non per lei, perché sta dimostrando tutto quello che ha dentro. Tu secondo me stai prendendo per il c**o. Non posso vedere una persona che dopo si fa la giornata per cavoli suoi si lamenta pure… Tu che sei un individualista. Ma che stai dicendo? Non guardarmi con quegli occhi imbestialiti, se vuoi dirmi qualcosa dillo”. Dalle dolci atmosfere di Lory Del Santo e Marco Cucolo alle tempeste di Elia e Jane: il Gf Vip è anche questo. Con Monte che non perdona.

Elia provocatore: la risposta all’attacco di Francesco Monte

E no, non abbiamo ancora finito. Il discorso di Francesco è stato lunghissimo, al punto che Elia gli ha rimproverato di essere troppo aggressivo e di non farlo parlare. “Vedo tante piccole cose – queste le parole di Monte –, già ti avevo detto delle robe quando ti ho votato per la nomination. Quello che sto vedendo di te è questo: non percepisco nulla di te. Magari lei che ti sta conoscendo sì. Tu sei un manipolatore, tu sei subdolo, adesso da due tre giorni utilizzi lei come collante per lecchinarti tutti quanti e portarteli vicino. Chi ti credi di essere?”. Elia come al solito poche parole ma efficaci: “Non è che cominci a sentire un po’ di insofferenza, competizione? Attenzione, attenzione! Sei sceso di quotazione ieri, ti hanno dato meno spazio. Pensa al tuo che io penserò al mio, da oggi ho capito un pochino di più”. “La quotazione, la quotazione… sei tu che stai viaggiando su questa linea!”, così ha chiuso Francesco abbandonando la conversazione. Se vi siete persi le ultime news vi conviene recuperarle: lunedì ne vedremo delle belle!