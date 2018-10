Il fidanzato di Jane Alexander deluso al Gf Vip: lei in lacrime tra le braccia di Elia

Al Gf Vip confronto tra Jane Alexander e il fidanzato Gianmarco

Questa sera al Gf Vip siamo riusciti a capire qualcosa di più anche sul fidanzato di Jane Alexander, visto che la puntata fortunatamente non è stata incentrata solo su Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Jane infatti ha avuto la possibilità di scegliere se parlare al telefono con Gianmarco oppure no: la decisione era scontata, e infatti la Lucrezia Van Necker di Elisa di Rivombrosa ha scelto di avere un confronto. Il comportamento di Jane non è piaciuto a tutti, visto che non pochi l’hanno criticata per il suo atteggiamento con Elia Fongaro; anche il fidanzato glielo ha fatto notare con parole molto dure: “Voglio dirti che l’unica cosa che non deve mancare è il rispetto, soltanto questo”.

Jane Alexander in crisi, la risposta al fidanzato che spiazza tutti

Jane però non è stata a sentirlo senza proferir parola. Per tutta la settimana infatti ha pensato a cosa fare e ha spiegato che aveva già dei problemi con il suo compagno, al punto che non ha capito come mai in settimana abbia chiesto di sposarla. Proprio per questo motivo al telefono non si è di certo trattenuta: “Credo che il primo a mancarmi di rispetto sei stato tu”. Cosa succederà tra i due? Jane e il fidanzato si lasceranno e inizierà una storia d’amore con Elia? Tutto può essere. Al momento però siamo ancora agli inizi di tutto. E sembra un buon inizio, del resto, perché dopo aver vinto al televoto Jane ha abbracciato con forza e in lacrime Elia. A noi sembrano esserci tutti i presupposti per una nuova storia d’amore, vista l’indecisione di Jane: non è detto però che tutto vada per il verso giusto.

Gf Vip, i momenti più emozionanti della sesta puntata

La sesta puntata del Grande Fratello Vip non ha avuto come protagonista soltanto Jane: come abbiam detto all’inizio e come forse avrete visto, c’è stato un pesante scontro tra Ilary e Fabrizio Corona e sono cambiati i meccanismi di eliminazione. Stefano ha avuto modo di spiegare a tutti che quello con Benedetta Mazza è solo un rapporto di amicizia e che non intende lasciare la sua ragazza. Nei prossimi giorni scopriremo cosa ne sarà di Jane ed Elia, e soprattutto vedremo se il fidanzato Gianmarco deciderà di intervenire nuovamente, magari presentandosi in casa durante la prossima diretta. Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo!