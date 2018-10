Stefano Sala al Gf Vip: “Amo la mia fidanzata. Devono farla ritornare in Italia”

Gf Vip, Stefano ama la fidanzata Dasha: ma cosa le è successo?

Questa sera, al Grande Fratello Vip 2018, Stefano Sala ha fatto delle dichiarazioni che hanno sorpreso. E non poco. Il super-mammo ha accennato a un “evento privato” che riguarda la sua fidanzata Dasha. Ecco cosa ha detto di preciso: “A lei è successa questa cosa in Ucraina. Nessuno può entrare perché c’è la guerra civile. Dobbiamo farla tornare in Italia”. Questo evento ha turbato Stefano, che ha chiesto il permesso alla produzione del Gf Vip di poterne parlare con gli altri: “Ve lo devo dire perché ho un peso sul cuore – ha detto durante la pubblicità -. C’è un problema. Ma risolvibile. Ero sul chi va là per abbandonare il gioco”.

L’evento privato di Dasha e Stefano Sala: il racconto al Grande Fratello Vip 3

Proprio poche ore fa la fidanzata Dasha ha pubblicato una particolare Instagram stories sul Gf e adesso scopriamo che c’è stata una telefonata importante tra lei e Stefano Sala. La chiamata ha illuminato Stefano. Sa per certo che vuole stare solo con la sua fidanzata: “Il mio rapporto con Dasha durerà. Sta tifando per me. Conosce il mio carattere. Ci siamo detti ti amo. È stato difficile in questi due giorni tenersi tutto dentro perché in Casa ho grandi amici. Mi piacerebbe condividere con loro questo mio dolore. È una cosa molto forte e non so come funzionano le dinamiche del programma. Se posso condividere questo tipo di storie”.

Stefano Sala gela Bendetta Mazza: tra loro solo amicizia

Se Francesco e Giulia discutono del bacio e Jane ha fatto ben intendere al fidanzato che ci sono delle questioni da risolvere, tra Benedetta e Stefano non sembra esserci nessun futuro. Ecco in che termini ha parlato del suo legame con la ragazza: “Tutto molto affettuoso. Con Benedetta ho costruito un bellissimo rapporto. La conoscevo da prima di questa esperienza. Ho scoperto una bellissima persona. L’amore è un’altra cosa. Benedetta è un punto di riferimento. La cosa è stata travisata. Benedetta vi darà lo stesso pensiero”. In questi giorni scopriremo sicuramente cosa è successo a Dasha, la fidanzata di Stefano Sala. Anche se è chiaro che si trovi in Ucraina. Come ha tenuto a precisare il concorrente: è tutto risolvibile.