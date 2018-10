Stefano e Benedetta Gf Vip, Dasha dice basta: “Sono tutte bugie!”

Gf Vip: Dasha, Stefano e Bendetta. Cosa sta succedendo davvero?

Stefano e Benedetta del Gf Vip 2018 continuano a passare gran parte del tempo insieme. Si rafforza sempre di più il rapporto dei due. E Stefano è confuso. Non sa se ritornare dalla sua fidanzata Dasha o se iniziare un nuovo capitolo della sua vita assieme a Benedetta Mazza. Stefano Sala è preoccupato. Non sa quale possa essere la reazione della sua compagna. Dasha ha voluto dire la sua attraverso una Instagram stories e ha spiazzato tutti. Perché? Ha affermato che ogni notizia su di lei – circolata in questi giorni sul Web – è falsa.

La fidanzata di Stefano Sala chiarisce tutto

“Ragazzi, vi prego! Smettete di credere alle false notizie su Internet! La maggior parte di ciò che vedi non è vero. Spudorate bugie! Quello che non ho mai detto! Metà delle informazioni è fittizia”. Questo è il messaggio pubblicato su Instagram. Tutto ciò significa che non ha niente da dire a Stefano Sala? Oppure deciderà di parlare con lui faccia a faccia durante la diretta del Grande Fratello Vip? È certo comunque che Dasha non voglia un confronto con Benedetta: sia perché lo ha fatto ben intendere attraverso le sue ultime Instagram stories sia perché probabilmente, fra qualche settimana, non avrà più la possibilità di confrontarsi con lei. Perché? Bendetta Mazza è una delle “vittime” del complotto del gruppo!

Baci al Grande Fratello Vip? La verità

Non c’è stato ancora nessun bacio tra Benedetta e Stefano. E tra Francesco e Giulia? Anche loro sono una delle coppie del Gf Vip 3 più chiacchierate, soprattutto adesso che Monte ha rivelato qualcosa di più sul bacio. Certamente si parlerà ancora a lungo di queste coppie. Stefano e Dasha arriveranno al punto di chiarirsi o la ragazza continuerà a pubblicare Instagram stories?