Stefano Sala, la fidanzata Dasha non andrà al Gf Vip: “Parliamo faccia a faccia”

Dasha al Gf Vip 2018? Non vuole parlare di Stefano e Benedetta

La fidanzata di Stefano Sala non andrà al Gf Vip. Finalmente Dasha si è esposta. Sta facendo tanto chiacchierare il rapporto che si è creato fra Stefano e Benedetta e tutti si stanno chiedendo come mai Dasha non sia ancora intervenuta. Ora la modella ha avuto qualcosa da dire. Una fan di Stefano ha commentato una foto di Dasha consigliandole di andare al Grande Fratello Vip per poter ricordare al suo compagno che è fidanzato: “Stefano è confuso. Devi andare in puntata e chiarire il vostro rapporto. Benedetta non lo molla un attimo e lui è molto confuso. Vai a prenderlo!”. La risposta di Dasha? Non si è fatta attendere.

Grande Fratello Vip 2018, la fidanzata di Stefano Sala scrive un messaggio inaspettato

Ecco qual è stata la risposta di Dasha, la fidanzata di Stefano del Gf Vip 3: “Non farò uno spettacolo della mia vita. Parliamo di tutto faccia a faccia. Non ne ho bisogno di telecamere”. Chiarissima. Chissà se un giorno cambierà idea: magari potrebbe essere la sorpresa più grande per Stefano! Per il momento il ragazzo non ha visto nessun video delle persone per lui speciali. Gli manca tantissimo sua figlia, ma sa che sta bene perché è sempre circondata dall’amore.

Gf Vip, Dasha non parlerà più di Stefano?

Cosa sta succedendo adesso nella Casa del Grande Fratello Vip 2018? Dopo aver scoperto di ciò che intende fare Dasha per Stefano Sala, sappiamo che Elia Fongaro sta vendendo escluso dal gruppo per un motivo preciso, una coppia potrebbe presto scoppiare (e sì, Francesco Monte non riempie più di attenzioni Giulia) e i momenti di grande sconforto non mancano mai. A cos’altro assisteremo? Il rapporto di Benedetta e Stefano diventerà sempre più profondo? E Dasha commenterà i due ragazzi semplicemente attraverso delle Instagram stories? Con le prossime anticipazioni del Grande Fratello Vip scopriremo tanto altro ancora!