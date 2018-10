Anticipazioni Grande Fratello Vip: la fidanzata di Stefano Sala entra nella Casa?

La fidanzata di Stefano Sala al Gf Vip 2018? Anticipazioni

Non sono mai un mistero le anticipazioni del Grande Fratello Vip 2018. E il più delle volte è Alfonso Signorini a regalarle tramite i suoi profili social. Si è parlato a lungo di nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia – anche nella notte i concorrenti si sono chiesti chi potrebbe entrare – e per il momento non c’è stata nessuna sorprendente new-entry. Tutti gli inquilini fanno parte del cast d’origine. Un cast che ha bisogno di una bella scossa! Proprio come ha spiegato Cristiano Malgioglio durante la sua incursione nella Casa. Questa scossa potrebbe avvenire solo con alcuni personaggi: la fidanzata di Stefano Sala, per esempio, sarebbe in grado di smuovere le acque, creando delle dinamiche molto interessanti.

L’atteso confronto fra Benedetta Mazza e Dasha (la compagna di Stefano Sala)

Durante la notte – e con la diretta di Mediaset Extra non ci sfugge nulla – i concorrenti del Gf Vip 3 si sono chiesti chi potrebbe entrare nella prossima puntata del lunedì. È saltato fuori anche il nome di Dasha, la fidanzata di Stefano Sala: una modella di origini ucraine che è volata a 500 mila follower su Instagram. Molto apprezzata (e molto bella) potrebbe avere un confronto con Benedetta Mazza, soprattutto dopo che si è parlato di un bacio tra lei e Stefano Sala. Non sappiamo se ci sia stato davvero, ma comunque a molti non piace assolutamente il rapporto che ha creato Stefano con Benedetta. Un rapporto che non convince come quello tra Elia Fongaro e Silvia Provvedi perché ora stanno venendo a galla delle presunte strategie.

Gf Vip 2018 anticipazioni: cos’altro dobbiamo aspettarci?

Su Twitter sono questi i cinguettii che si leggono: “Chissà che gioia deve essere per la fidanzata di Stefano Sala leggere di gente che shippa il suo fidanzato con Benedetta Mazza”; “Solo per ricordare la bellezza della fidanzata di Stefano Sala e quanto sono meravigliosi insieme”; “Però ora onestamente…

ma che angelo è la fidanzata di Stefano?”. Agli affezionatissimi del modello non va a genio la sua vicinanza a Benetta Mazza e vorrebbero infatti che si allontanasse da lei. Ma la fidanzata Dasha non sembra essere poi così preoccupata… o forse lo è? Poco ma sicuro la vedremo al Gf Vip 2018. Anticipazioni su questa nuova edizione non mancheranno mai!