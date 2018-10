Elia Fongaro eliminato al Gf Vip 2018? Fan di Francesco Monte lo votano in massa

L’eliminazione di Elia Fongaro al Gf Vip 2018 è vicina? L’armata Monte all’attacco!

Elia Fongaro verrà eliminato al Gf Vip 2018? Contro di lui c’è un’armata pronta a mandarlo a casa. Un’armata costituita dalle fan di Francesco Monte! Tra i due ragazzi ci sono state spesso delle incomprensioni e – diciamolo anche tranquillamente – non c’è reciproca simpatia. Per questa ragione, le sostenitrici di Monte stanno bersagliando a suon di voti l’ex Velino di Striscia la Notizia. Non sono poche queste fan, per questo si teme per l’eliminazione di Elia lunedì 22 ottobre. Su Twitter numerose fan di Elia hanno avvertito dei movimenti dell’armata Monte: “Le fan di Francesco hanno deciso di votare Elia in massa per buttarlo fuori dalla Casa”.

Le fan di Elia preoccupatissime: chi la spunterà?

Su Twitter stanno piovendo messaggi come l’ultimo che abbiamo riportato in questo post e tanti sono i telespettatori convinti che, dopo la strategia delle fan di Francesco, Elia rischia seriamente di tornare a casa. Ecco cosa ha scritto un’altra utente nella notte: “La Salemi afferma a Monte che non pensava che votasse Elia e lui afferma che lo ha fatto per dargli una scossa ed è sicuro che lunedì non viene eliminato. Ma cosa?”. Qualcun’altra ha fatto notare che comunque tra Francesco Monte ed Elia Fongaro è tornato il sereno (ma non tra l’ex tronista e Giulia Salemi): “Manco sanno che si son parlati, che si son chiariti e che Francesco si è pentito di averlo nominato”.

La polemica su Elia Fongaro e Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Una polemica subitanea a quella sullo strano avvicinamento di Silvia Provvedi a Elia Fongaro dopo la nomination. Alcuni concorrenti stanno iniziando a giocare? E adesso c’è chi invoca persino l’aiuto delle bimbe di Giulia De Lellis per far sì che Elia resti nella casa: “Bimbe di Giulia, per favore, intervenite e fate in modo che non venga eliminato Elia visto che le bimbe di Monte stanno votando in massa”. Dopo questi ultimi sviluppi, non è quindi certo che esca Eleonora Giorgi. Assisteremo all’eliminazione a sorpresa di Elia Fongaro, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip preferiti dal pubblico?