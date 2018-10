Gf Vip 2018: Silvia mente a Elia? Amicizia a rischio per un gesto, rivolta sul Web

Fine dell’amicizia fra Elia e Silvia al Gf Vip 2018?

Silvia Provvedi sta mentendo a Elia Fongaro? Alle fan dell’ex Velino non è andata proprio giù la nomination da parte di quella che credevano una sua amica. Lei e sua sorella Giulia lo hanno votato per esclusione, ma questa loro motivazione non ha convinto nessuno. Solo i sostenitori del duo. Il Gf Vip 2018 è comunque un gioco e magari Le Donatella hanno una strategia in mente, come molti si stanno chiedendo su Twitter: “Vi sorprendete che Silvia fa l’amicona con Elia e poi lo nomina? Hello, questo è un gioco e le furbette fanno questo pur di vincere. Comunque tranquille perché Elia non è scemo e per me vincerà lui questo Gf“.

Le Donatella hanno una strategia contro Elia Fongaro?

Si è scatenato un vero e proprio putiferio perché Silvia Provvedi continua ad avvicinarsi spesso a Elia – durante la diretta di Mediaset Extra – nonostante ieri lo abbia nominato a cuor leggero, mettendolo nuovamente in rischio eliminazione. Siamo convinti che Elia possa arrivare lontano (molto lontano) e forse è questa la vera ragione per cui Le Donatella lo hanno mandato al televoto. Un personaggio così amato (e lui ancora non sa di esserlo) potrebbe mandare a casa un gran numero di coinquilini “scomodi”.

Il Web insorge contro Silvia Provvedi: Elia non conosce il gesto della ragazza

Il popolo di Twitter si è scatenato perché vede nei gesti di Silvia nei confronti di Elia poca trasparenza: “Il gioco di Silvia Provvedi. Nomina Elia. Poi forse pensa che al pubblico a casa possa piacere e sia forte al televoto. Allora fa la falsa amica per non mettersi il pubblico contro”; e ancora: “Ma io non capisco Silvia che nomina Elia, però sta sempre a parlare con lui”; ma i commenti non finiscono qua: “Vorrei vedere l’umore di tutti quelli che shippano Elia e Silvia dopo che Le Donatella ieri hanno nominato proprio lui”. Abbiamo visto Elia Fongaro piangere, confidarsi con alcuni amici (quelli veri) e anche essere protagonista di un gesto che ha fatto molto discutere. Stiamo quindi conoscendo diverse sfumature dell’ex Velino e, qualora dovesse scoprire la nomination segreta di Silvia Provvedi, sicuramente scopriremo un altro lato del suo carattere!