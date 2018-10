Gf Vip, Elia Fongaro squalificato? Il gesto proibito nella notte

Grande Fratello Vip 2018: Elia Fongaro squalificato? Ecco cosa ha fatto

Elia Fongaro verrà squalificato al Gf Vip 2018? Purtroppo ha fatto un gesto proibito nella notte. Un gesto che potrebbe seriamente compromettere il suo percorso all’interno del reality show di Canale 5. Quello che ha fatto non è passato inosservato e infatti non sono pochi i fan dell’ex Velino che temono per la sua espulsione. Non ha né bestemmiato né ha litigato in maniera esagerata con altri coinquilini, ma ha violato una regola che la produzione del Grande Fratello Vip ripete ogni anno: mai aprire la porta rossa. E purtroppo, questa notte, Elia lo ha fatto. Senza farlo di proposito, c’è da dire, però lo ha fatto e i suoi sostenitori sono preoccupati per questo.

Perché Elia ha aperto la porta rossa del Gf 3? La verità

Vi abbiamo parlato di un altro ingresso bomba al Gf Vip (non è Malgioglio) e adesso ci si sta chiedendo chi prenderà il posto di Elia Fongaro. Non bisogna però pensare già alla catastrofe. Si deve analizzare precisamente quello che è successo. E durante la diretta di Mediaset Extra abbiamo potuto vedere chiaramente cosa ha fatto Elia al Grande Fratello Vip nella notte. Durante l’ultima festa organizzata dal Gf (a tema hippy), Elia si è fatto prendere dall’euforia generale (chiamiamola così) e ha aperto inavvertitamente la porta rossa del Grande Fratello. Una manciata di secondi ed Elia si è accorto dell’incidente. Appunto: un incidente. Non pensiamo assolutamente che possa essere squalificato lunedì 15 ottobre in diretta per un’azione non realmente voluta.

Elia Fongaro e Silvia Provvedi, un importante avvicinamento nella notte

Su Twitter sono stati scritti una marea di commenti sulla possibile squalifica di Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3: “Se squalificano Elia, per me il Gf finisce stasera stessa”; qualcun altro invece ha minimizzato l’accaduto, non diffondendo inutili allarmismi: “Elia e Silvia stavano ballando. Elia di rincorsa ha sbattuto contro la maniglia della porta che si è aperta per mezzo secondo. Meno film, ragazzi, meno. Anche se fosse, lo saprà il Gf, non voi. Godetevi la serata senza scrivere a ripetizione le stesse cose, dai”. Non crediamo che il Grande Fratello sia così severo (anche perché è stato un piccolo incidente) e arrivi al punto di far uscire dai giochi Elia. Un Elia che ieri notte ha dato il meglio di sé con Silvia Provvedi, con la quale c’è stato un importante avvicinamento. E si parla già di una possibile storia d’amore futura. Staremo a vedere.