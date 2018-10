Aida Nizar concorrente del Gf Vip al posto di Battista? “Non vedo l’ora”

Gf Vip 2018, Aida Nizar nuova concorrente?

Aida Nizar sarà una nuova concorrente del Gf Vip 2018? Potrebbe prendere il posto di Maurizio Battista. Era nell’aria. Prima o poi sarebbe dovuto entrare un personaggio con l’obiettivo di scompigliare le carte. Molti hanno accusato questo Grande Fratello Vip di essere un po’ sottotono, di non essere caratterizzato da episodi che fanno saltare dalla sedia. E infatti, fino a questo momento, non abbiamo assistito né a confronti degni di nota né a rivelazioni scioccanti. Ci vorrebbe quindi qualcosa che possa destabilizzare i ragazzi e chi lo potrebbe fare, se non Aida Nizar? Nell’edizione di Barbara d’Urso è riuscita a catalizzare l’attenzione su di sé per settimane. E ora l’uragano-Aida potrebbe abbattersi nuovamente sulla Casa del Grande Fratello!

Il messaggio di Aida Nizar che sta facendo molto chiacchierare

Quello che ci fa pensare che possa entrare al Grande Fratello Vip 3 è una Instagram Stories che ha pubblicato pochissimi minuti fa: “Non vedo l’ora di Gf Vip“. Questo cosa significa? Può darsi semplicemente che sia in trepidante attesa per la puntata di lunedì (durante la quale Signorini svelerà un grandissimo segreto) ma anche che possa essere effettivamente una concorrente del Grande Fratello. Dopo la notizia del possibile ingresso di Cristiano Malgioglio, non ci sembra poi così assurdo rivedere nella Casa più spiata d’Italia la Nizar. Magari proprio in coppia col paroliere, visto il grande “amore” che li lega…

Aida Nizar torna al Grande Fratello? Il popolo di Twitter impazzisce!

Su Twitter sono impazziti per la notizia di Aida Nizar al Gf Vip 2018 (una notizia che va presa con le pinze). Si possono leggere commenti di questo tipo: “Aida Nizar ha appena scritto: ‘Non vedo l’ora di Grande Fratello Vip’. Che sarà lei la nuova concorrente? Se cosi fosse sarebbe un colpaccio grosso!”. Un personaggio come Aida non è comunque semplice da gestire: non sappiamo infatti se la produzione voglia rischiare nuovamente, dopo tutto quello che è successo nell’edizione della d’Urso. Fatto sta che ci vorrebbe un concorrente più schietto, senza peli sulla lingua, che possa cancellare il torpore che sembra affiggere la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2018!