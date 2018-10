Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello Vip, lo scoop su Twitter

Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio torna nella Casa? Che scoop!

Nessuno lo ha dimenticato, adesso potremmo rivederlo. Cristiano Malgioglio tornerà al Grande Fratello Vip nelle prossime settimane! La produzione potrebbe puntare su di lui per risollevare gli ascolti, che nelle prime puntate non hanno dato grosse soddisfazioni. C’è chi dice sia colpa del cast, e in effetti le dinamiche sono ancora poche, c’è chi invece attribuisce la responsabilità al Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso che avrebbe scoraggiato molti a seguire il reality show. Ma torniamo alla notizia di poco fa che vorrebbe Malgioglio di nuovo nella casa del Gf Vip. Il grande successo riscosso nella sua edizione, la seconda Vip dello scorso anno, è innegabile.

Malgioglio torna al Gf Vip, lui avrebbe confermato

A dare la notizia è stato Davide Maggio tramite il suo profilo Twitter: “Per smuovere un po’ le acque pare si stia pensando a #CristianoMalgioglio. Agghiacciante dover ricicciare un personaggio che ha funzionato nell’edizione precedente”. Il suo ingresso, unito alle anticipazioni di Signorini, dovrebbe garantire un maggior seguito nella diretta. A distanza di pochi minuti è arrivato un altro tweet a riguardo. Secondo un utente, Malgioglio avrebbe confermato il ritorno al Gf Vip durante una serata: “All’evento del mio paese Malgioglio ha appena detto che questo lunedì oppure il prossimo entrerà nella Casa”. L’entusiasmo del pubblico di Twitter è alle stelle: il ricordo di Malgy che gira per la Casa di Cinecittà è ancora vivo negli appassionati del reality.

ALL’EVENTO DEL MIO PAESE MALGIOGLIO HA APPENA DETTO CHE QUESTO LUNEDÌ OPPURE IL PROSSIMO ENTRERÀ NELLA CASA STO MALE FINALMENTE UN PO’ DI TRASH #gfvip — anita (@ocveanselena) 13 ottobre 2018

Gf Vip, Cristiano Malgioglio torna come ospite o concorrente?

L’idea è che Malgiolgio torni come ospite al Grande Fratello Vip 2018, ma molti lo rivorrebbero concorrente. Difficile che si realizzi questo sogno, ma chissà che Malgioglio non sia ospite in Casa per un paio di giorni come è successo in passato con altri personaggi.