Anticipazioni Grande Fratello Vip: un grande segreto sta per essere svelato

Grande Fratello Vip, anticipazioni esplosive: un concorrente nasconde un grande segreto

Alfonso Signorini è stato chiaro, dando le ultime anticipazioni del Grande Fratello Vip: un concorrente sta nascondendo un grande segreto che lui molto presto ci svelerà. Per mantenere alta la curiosità dei telespettatori e dei suoi seguaci di Instagram, ha pubblicato questa stories particolare: “Settimana scorsa abbiamo assistito alla lite Battisti VS Merola. Ciò ha decretato l’inizio ufficiale dei giochi. Quindi giochiamo! Io e il mio inviato digital Ivano Marino pubblicheremo nei prossimi giorni delle stories in cui lasceremo degli indizi (quindi seguitelo e non perdete le tracce!)”. Questo significa che c’è ancora tanto che non conosciamo dei concorrenti del Gf Vip 2018.

Alfonso Signorini conosce un grande segreto di uno dei concorrenti: chi sarà?

Un grande segreto sta per essere svelato. Ma di chi sarà mai? Alfonso Signorini ha concluso la stories con questa frase: “Sveleremo il segreto di uno dei concorrenti nella Casa. Quindi drizzate le antenne, tenevi pronti”. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, anche se possiamo immaginare che riguardi o Elia Fongaro (che ha parlato della sua ex fidanzata “misteriosa”) oppure – e non è surreale tutto ciò – di un nuovo concorrente che è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 3 senza che nessuno se ne accorgesse.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo protagonisti al Gf Vip 2018?

E se saltasse fuori qualche sorprendente novità su Silvia Provvedi e Fabrizio Corona? La bruna delle Donatella si è lasciata andare a una serie di confessioni che non hanno lasciato indifferente il pubblico a casa. Ma Gabriele Parpiglia ha detto che nessuno al momento conosce la verità. Questa verità verrà svelata proprio da Alfonso Signorini che, nella diretta del lunedì del Gf Vip 3, lancerà una bomba incredibile?