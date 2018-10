Elia Fongaro e Silvia Provvedi si piacciono? La loro notte al Grande Fratello Vip

Attrazione fra Elia e Silvia del Grande Fratello Vip 2018: cosa è successo nella notte

Tutti se lo stanno chiedendo: ma Elia Fongaro e Silvia Provvedi si piacciono davvero? Soprattutto durante le notti del Grande Fratello Vip succedono fatti interessanti, come quello dell’ulteriore avvicinamento fra i due. Non fanno mai nulla di teatrale, sono molto discreti (anche perché Silvia esce da una storia piuttosto complicata con Fabrizio Corona) e hanno deciso di conoscersi meglio senza avere chissà quali aspettative. Chi non segue la diretta di Mediaset Extra non si è nemmeno accorto che c’è una forte attrazione fra i due. Sì, questa attrazione esiste, è palese, ma Silvia ed Elia del GF VIP non la danno a vedere.

Elia Fongaro e Silvia Provvedi nuova coppia del GF Vip 3?

Stiamo conoscendo meglio Elia Fongaro: abbiamo scoperto la sua parte più divertente (come quando ha fatto il tronista gay di Uomini e Donne), la sua parte profonda e adesso anche quella più dolce. Ha sempre un occhio di riguardo nei confronti di Silvia Provvedi, ma vuole andarci con i piedi di piombo in questa relazione. Entrambi, però, danno sempre dei segnali che ci permettono di capire che si piacciono; segnali carpiti anche dal popolo di Twitter: “Elia e Silvia hanno parlato per quasi due ore. Alla fine sono rimasti Francesco e Silvia, ma il GF li ha mandati a dormire altrimenti avrebbero continuato ad oltranza”.

I fan pazzi di Silvia ed Elia del Grande Fratello Vip

I telespettatori del Grande Fratello VIP 2018 sono pazzi di Silvia Provvedi ed Elia Fongaro: “Stanotte mi è partita una ship potentissima! Elia e Silvia. Ditemi che non sono l’unica! Ho bisogno di sentirmelo dire”. Ci sono stati anche dei momenti più divertenti, che per i fan della coppia del GF VIP equivalgono a gesti che solo due fidanzati fanno: “Silvia seduta sul divanetto. Elia le chiede ‘balliamo?’. Lei dice di sì e si alza per ballare. Lui le ruba il posto e lei va via. Sipario!”. Il sipario però non calerà su Elia e Silvia del Grande Fratello Vip e con la diretta ventiquattr’ore su ventiquattro scopriremo sempre di più sul loro rapporto.