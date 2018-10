Elia Fongaro tronista gay al Grande Fratello Vip: vicino al bacio con un corteggiatore

Elia Fongaro tronista di Uomini e Donne… al GF VIP 2018!

Elia Fongaro è stato un tronista gay al Grande Fratello Vip per un giorno (e per scherzo). O meglio per un’oretta circa. Quando arriva la noia, i coinquilini decidono di divertirsi inventandosi qualcosa. Questa volta Giulia Provvedi ha deciso di vestire i panni di Maria De Filippi per dar vita a un’edizione inedita di uno dei suoi programmi di punta: Uomini e Donne al GF VIP 2018! E l’idea – dobbiamo ammetterlo – è riuscita. Visto che uno dei corteggiatori ha trovato l’amore… Un amore platonico, però. Indovinate un po’ chi è stato il corteggiatore più determinato? Ovviamente lui, Ivan Cattaneo, che ha un debole per l’ex Velino di Striscia La Notizia.

Elia Fongaro e Ivan Cattaneo vicini al bacio

Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro si sono baciati questa volta? Assolutamente no. Elia non gli ha dato nemmeno un bacio sulla guancia. Per il momento il bacio più bello di Ivan è stato quello con Francesco Monte. Elia è irraggiungibile e questo fa impazzire Ivan Cattaneo: “Elia è tantissima roba. La grande qualità che ho notato in Elia Fongaro è una qualità che non si può dire. Non si può enunciare. È una cosa nascosta. Una qualità che ha anche Valerio Merola. I suoi occhi, la sua testa taurina, il suo collo possente da centauro. Le gambe di Elia sono paragonabili al maschile come la cavalcata di Sharon Stone. I piedi sono perfetti, non hanno un callo, quello ce l’ho io… in testa!”.

Grande Fratello Vip, scherzi sui tronisti gay e grandi confessioni nella giornata

Nella Casa del Grande Fratello VIP 3 non succedono solo momenti esilaranti, ma anche litigi e grandi confessioni: ieri, per esempio, Francesco Monte ha confessato perché ha lasciato Paola Di Benedetto. Dopo delle storie finite male, Francesco ha aperto il suo cuore a Giulia Salemi. Ma, se non dovesse scoccare la scintilla con Giulia, ci sarà sempre Ivan Cattaneo ad aspettarlo a braccia aperta! Sarà proprio Francesco il prossimo tronista gay del GF VIP?