Gf Vip 2018, Francesco Monte confessa perché ha lasciato Paola Di Benedetto

La confessione di Francesco Monte su Paola Di Benedetto al Grande Fratello VIP 3

Notte di confessioni al GF VIP 2018. Francesco Monte si è aperto nuovamente, parlando questa volta del perché ha lasciato Paola Di Benedetto. La ragazza, dopo la rottura, ha più volte spiegato di non aver capito a fondo i reali motivi per cui Francesco non abbia voluto continuare la relazione e adesso è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne ad aver raccontato la verità. Su Mediaset Extra, con la diretta continua, saltano fuori tante notizie interessanti, proprio come questa su Francesco Monte e Paola Di Benedetto che, dopo L’Isola dei Famosi (durante la quale era scoppiata la fiamma della passione), si sono ritrovati single nel giro di pochi giorni.

Perché Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati? La verità

Al Grande Fratello VIP, Francesco Monte, durante una confessione ai suoi amici della Casa, ha parlato di Paola Di Benedetto. E questa volta lasciandosi andare di più. Ecco cosa ha detto: “All’inizio con Paola non ci stavamo simpatici. Solo successivamente abbiamo capito che ci piacevamo. C’era della sintonia. Poi però mi sono reso contro che non c’era una predisposizione mia ad andare oltre. Era solo un’attrazione sull’Isola”. Va detto che, sempre in quest’ultima notte, c’è stato un grande avvicinamento di Francesco Monte e Giulia Salemi…

Francesco Monte non vuole più tornare da Cecilia Rodriguez

Ha voluto successivamente precisare che non si è lasciato con Paola perché pensava ancora a Cecilia Rodriguez: “Con Paola è finita per colpa mia, ma non c’entra direttamente Cecilia. Quando siamo usciti fuori da L’Isola io le dissi: ‘Mi stai prendendo in una situazione dove io non ho voglia di innamorarmi, vediamo solo cosa ne esce, magari avrò una serie di cose che non mi faranno andare oltre’. Infatti, dopo un mese di frequentazione, io mi sono reso contro che non andavo oltre nei sentimenti. E quindi ho detto basta”. Un’altra importante confessione, dopo quella del mistero dell’Isola dei Famosi. Francesco ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Di cos’altro ci parlerà?