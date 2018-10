Francesco e Giulia vicini al Gf Vip 2018: coccole e momenti inaspettati

Gf Vip 2018, coccole tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Serata da incorniciare per Francesco e Giulia al Gf Vip 2018. I due concorrenti si sono scambiati coccole e attenzioni per tutta la sera! Complice la possibilità del Grande Fratello di trascorrere una serata di festa, i due gruppi si sono riuniti sotto lo stesso tetto – trascorreranno insieme tutta la notte – e così Giulia e Francesco hanno trascorso del tempo insieme. Prima hanno organizzato il Caverna Party, invitando gli abitanti della Casa ricca. Subito Fabio Basile ha consigliato a Francesco di buttarsi, ma non ha avuto neanche il tempo di pensarci che Giulia è arrivata da lui. E Fabio li ha lasciati soli, ovviamente. Giulia e Francesco al Gf Vip stasera hanno decisamente flirtato, nessuno potrà negarlo!

Prime coccole al Gf Vip 2018 tra Francesco e Giulia

I due si sono appartati dal resto del gruppo e Giulia era evidentemente imbarazzata nel parlare a Francesco. “Ti ho sempre visto con un occhio non occhio. Adesso ti vedo con un altro occhio. Odio ste robe. Non ti ho mai guardato con quell’occhio, l’occhio”, ha farfugliato inizialmente. Poi si sono spostati nella camera della Caverna. Dopo aver parlato un po’ Giulia si è infilata sotto al braccio di Francesco. “In realtà mi ero messo in posizione che volevo essere abbracciato”, ha detto Monte. Lei diceva di vergognarsi un po’, ma non ha più resistito e si è lasciata andare in coccole e abbracci. I gieffini sono i più chiacchierati del momento, anche la mamma di Giulia ha rilasciato dichiarazioni sui due.

Francesco e Giulia vicini, Twitter in rivolta

Nonostante Giulia e Francesco si stiano teneramente avvicinando, il fatto che stia succedendo in breve tempo ha iniziato a insospettire alcuni spettatori. Su Twitter, infatti, molti hanno iniziato a dire di non credere alla storiella costruita alla seconda settimana. Effettivamente, dopo averli visti chiacchierare stasera con i visi a un palmo di distanza, abbracciati e con le gambe sulle gambe, e dopo che lei ha ammesso di essere interessata, è facile pensare che la situazione tra Giulia e Francesco, sempre più vicini, al Gf Vip 2018 è in evoluzione: si fidanzeranno o si rivelerà solo un’amicizia?