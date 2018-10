Gf Vip 2018, parla la madre di Giulia Salemi: segreto della figlia e Francesco Monte

La madre di racconta la verità su sua figlia e Francesco Monte

Parla la madre di Giulia Salemi! Sta tenendo incollati al piccolo schermo il rapporto che si è venuto a creare tra Francesco Monte e Giulia Salemi al GF VIP 2018. E adesso è Fariba Tehrani a parlare di questo. Ha più voce in capitolo di chiunque altro, in quanto conosce perfettamente la figlia. Ha già previsto come si evolverà la relazione tra i due giovani. Fariba è una presenza costante nella vita di Giulia, la quale ha sempre ringraziato la madre per tutto quello che ha fatto per lei. Anche quando l’ha accompagnata nel fantastico viaggio di Pechino Express. Un’esperienza che ha rafforzato il legame madre-figlia.

Giulia Salemi non si fidanzerà mai con Francesco Monte

Fariba, alle pagine del settimanale Spy, ha commentato così la presunta storia d’amore di Giulia e Francesco: “Giulia è sempre stata innamorata di Francesco Monte e sarebbero una bella coppia. Ma non succederà nulla perché conosce Cecilia Rodriguez e, nonostante non siano più una coppia, mia figlia non toccherebbe mai un uomo che è stato con una sua amica”. Proprio ieri abbiamo assistito a una confessione di Francesco su Cecilia e Ignazio, e oggi si ritorna a parlare di loro, principalmente di Cecilia. Per chi non lo sapesse, Giulia e Cecilia sono davvero delle amiche e si confidano spesso i loro rispettivi segreti.

Fariba Tehrani su Giulia Salemi: “Mi sono dispiaciuta quando ha detto che sono invadente”

La mamma di Giulia Salemi è soddisfatta della condotta che sta avendo al Grande Fratello VIP 2018 sua figlia. Ecco cosa ha detto: “Sono contenta di come si sta comportando, la mia educazione persiana sta venendo fuori”. Ma Fariba Tehrani ha un rammarico: “Mi sono dispiaciuta molto quando, parlando di me, ha detto che sono troppo invadente. Che è colpa mia se ha questa fobia per il se**o e che è stata lei a portarmi in tv. In tutti questi anni non ho fatto altro che proteggerla, a volte rinunciando anche ai miei sogni e alla mia vita di coppia”. Non sappiamo se Francesco Monte e Giulia Salemi si metteranno insieme, ma è certo che ci regaleranno delle grandi soddisfazioni. Francesco ha cominciato a parlare di alcuni misteri dell’Isola dei Famosi e Giulia sicuramente confesserà segreti su qualche personaggio famoso!