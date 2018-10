Gf Vip 2018, Francesco Monte confessa un mistero dell’Isola dei Famosi nella notte

Francesco Monte al Gf Vip 2018: il segreto dell’Isola dei Famosi che nessuno conosce

Francesco Monte è tornato a parlare dell’Isola del Famosi al Grande Fratello VIP 2018. Più volte ha spiegato che avrebbe voluto tanto continuare quel reality, visto come una grande opportunità e come un modo per metabolizzare il dolore provocato dalla rottura con Cecilia Rodriguez. Francesco Monte non è riuscito a dimenticare totalmente la sua ex fidanzata e infatti lo abbiamo visto più di una volta scoppiare in lacrime per lei. Passerà. Lo sa bene anche lui. Il Gf Vip amplifica le emozioni e adesso Francesco sa cosa significa questa frase che dicono tutti coloro che sono passati per il reality show di Canale 5. Durante la diretta della notte di Mediaset Extra, non ha parlato nuovamente della più piccola delle Rodriguez, ma di un mistero dell’Isola dei Famosi e di sua madre.

Francesco Monte e Craig Warwick: la confessione

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che ci sono stati dei momenti, durante la sua breve partecipazione all’Isola, che lo hanno lasciato senza parole. Come quando Craig Warwick gli parlava della mamma, raccontando aneddoti che solo il ragazzo e il fratello conoscevano: “Vi racconto un segreto. All’Isola Craig, quello degli angeli, mi disse di avvicinarmi a lui perché doveva parlami. Mi parlò e mi disse una cosa di mia madre che potevo sapere solo io e mio fratello. Non lo poteva sapere nessuno, nemmeno mio padre sapeva di questo episodio. Io restai scioccato. Tempo una settimana, mi dice: ‘Devo dirti una cosa, ti devo parlare’. Mi disse ‘Tu ieri notte hai sognato tua madre’. Io non sognavo mia madre da tantissimo tempo e quindi gli dissi ‘Come fai a saperlo?’, lui rispose ‘Io lo so”’.

All’Isola Francesco Monte ha provato un’esperienza fortissima

E dopo il gossip su Francesco Monte e Giulia Salemi e la confessione del suo passato difficile, adesso è saltato fuori questo segreto dell’Isola dei Famosi. Francesco ha comunque continuato a raccontare quello che era in grado di fare Craig: “I dettagli delle cose che mi ha detto sono allucinanti. Anche a Filippo ha detto cose simili e l’ha fatto piangere. Craig non faceva domande, sono loro che gli parlano. Io gli credo perché mi ha detto cose troppo nello specifico, però è stata un’esperienza davvero molto forte”.