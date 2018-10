GF VIP 2018, Francesco Monte frena Giulia Salemi: “Non voglio perdere tempo”

Francesco Monte chiarisce il suo rapporto con Giulia Salemi al GF VIP 2018

Francesco Monte è stato chiaro: non vuole perdere tempo con relazioni poco serie nella Casa del Grande Fratello 2018. Se molti, su Twitter, si chiedono se Francesco Monte e Giulia Salemi stanno insieme, la risposta adesso arriva direttamente dall’ex tronista: sono solo amici. È innegabile che a Giulia piaccia parecchio il bel Monte, ma quest’ultimo vuole andarci molto piano. Perché? Non è entrato a far parte del cast del GF VIP 2018 con lo scopo di fidanzarsi. Vuole viversi appieno la sua nuova esperienza televisiva senza lasciarsi catturare dal vortice di una storia che potrebbe distoglierlo dal suo obiettivo finale: mostrare a tutti chi è davvero Francesco Monte.

Giulia Salemi non sa cosa vuole Francesco Monte

Giulia Salemi e Francesco Monte non stanno insieme. Lo abbiamo capito benissimo dopo la lettera che il ragazzo ha scritto all’influencer: “Credi sempre in te stessa”. Una frase che è stata mal interpretata dalla Salemi, la quale nel confessionale ha spiegato: “Se mi devi dire una cosa, me la dici all’orecchio, altrimenti fai scatenare certi meccanismi. Doveva scrivere o qualcosa di più profondo o qualcosa di più leggero. Qualcosa che faccia ridere. Ma non devi scrivere questo”.

Francesco frena Giulia: “Non voglio perdere tempo”

Con quella lettera, Giulia Salemi si era convinta di avere un posto speciale nel cuore di Francesco Monte. Ma è ancora presto per parlare di amore o di grande attrazione. Certo, Francesco non resta indifferente alla sensualità della fashion blogger, ma non ha intenzione di costruire (al momento) qualcosa con lei: “Non voglio più perdere tempo con persone che si ostinano a credere altro. Non puoi avere un pensiero a crudo. Fermati a pensare”. Giulia è sempre stata power-diffidente (come ha detto lei stessa) nei confronti di Francesco Monte e ora ha però capito meglio com’è fatto. Ha messo già a punto la prossima strategia per farsi lentamente strada nel cuore del bel principino?