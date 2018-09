Giulia Salemi interessata a Francesco Monte: ecco cosa è successo al GF Vip

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Francesco Monte si piacciono? Dolci confessionali

Gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip hanno avuto l’opportunità di invitare due abitanti della Caverna. Alla fine, i ragazzi hanno scelto di trascorrere alcune ore in compagnia de Le Donatella e di Francesco Monte. Tra un brindisi ed una chiacchiera, c’è stato un notevole avvicinamento tra Giulia Salemi e l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. I due hanno parlato del più e del meno e lei sembrava essere molto imbarazzata, tant’è che ha invitato il giovane a non guardarla. Ad osservare il tutto c’erano svariate persona, ma in particolar modo Giulia Provvedi e Lisa Fusco. Entrambe sono convinte che tra i due ci sia un certo e dolcissimo interesse, anche se i diretti interessati non sembrano confermare.

Giulia Salemi cotta di Francesco Monte: strani sguardi al Grande Fratello Vip

Giulia Salemi in confessionale ha parlato di Francesco. La nota influencer del GF Vip ha rivelato di vedere in Monte un bellissimo e dolcissimo ragazzo, quello che tutte presenterebbero alle proprie mamme. La donna non ha neanche escluso la possibilità di un determinato avvicinamento tra lei e l’ex tronista. La Salemi ha svelato che nella vita non si può mai dire mai e per questo starà a vedere cosa accadrà. Nel frattempo, Le Donatella in confessionale con il diretto interessato hanno fatto sapere di essere convinte che lei potrebbe essere già cotta di lui. Secondo Giulia, gli sguardi di lei parlano chiaro e tondo.

Francesco Monte, Giulia Salemi interessata? News dal Grande Fratello Vip

E mentre attendiamo di capire come potrebbe andare a finire tra Francesco e Giulia, ricordiamo che la stessa ragazza svelò un particolare dettaglio su Monte proprio nel corso della prima notte. L’influencer dichiarò di aver avuto una cotta per l’ex tronista quando era ancora al liceo. Proprio a causa di questa strana infatuazione, lei si lasciò anche con il suo fidanzato di allora.