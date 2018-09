Giulia Salemi cotta di Monte prima del GF: lei confessa, lui reagisce

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e la cotta per Francesco Monte: la confessione e la reazione

Il Grande Fratello Vip inizia già a regalare inaspettati e succulenti scoop. Stavolta vi parliamo di Francesco Monte e Giulia Salemi. La nota influncer si è lasciata andare nel corso della sua prima notte in Casa ad una confessione a dir poco sorprendente. I concorrenti scambiavano qualche chiacchiera in modo tale da potersi conoscere il più possibile l’uno con l’altro e alla fine la ragazza ha rivelato un particolare dettaglio sul suo passato. Secondo quanto viene riportato da una lettrice del blog Il Vicolo delle News, la Salemi avrebbe avuto una cotta per l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez alcuni anni fa. Chi ha seguito la diretta notturna, parla anche di un certo imbarazzo da parte dei diretti interessati, in primis da parte di Monte.

Giulia Salemi interessata a Francesco Monte prima del GF Vip: la reazione di lui

Giulia Salemi si sarebbe fatta sfuggire un dettaglio molto curioso riguardo le sue cotte ai tempi del liceo. A quanto pare, la ragazza avrebbe dichiarato di aver avuto una infatuazione per Francesco ai tempi di Uomini e Donne e di essere stata lasciata proprio a causa dell’ex tronista. La concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti svelato che quando Monte si è lasciato con Teresanna, lei ha gioito lasciandosi andare a svariati commenti, tanto da infastidire il suo fidanzato di allora. Di fronte ad una simile confessione, Monte pare sia rimasto un po’ a bocca aperta e senza parole. Il ghiaccio è poi stato rotto da Le Donatella, più precisamente da Silvia.

Francesco Monte: Giulia Salemi aveva una cotta per lui prima del GF Vip, ora non più

L’ex fidanzata di Fabrizio Corona avrebbe chiesto a Giulia come potrebbe reagire di fronte ad un bacio di Francesco Monte. L’influencer è stata molto diretta e ha rivelato di non provare più alcun interesse per il giovane. In ogni caso, mai dire mai. I due vivranno a stretto contatto per diverso tempo e stando chiusi tra quattro mura potrebbe portare a qualunque cosa.