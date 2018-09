Francesco Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez? Giulia Salemi al Grande Fratello Vip racconta la sua verità

Il GF Vip ha aperto le porte a tutti i suoi concorrenti da meno di 24 ore e, già ieri sera, interessanti novità sono emerse su Francesco Monte. Silvia Provvedi e Jane Alexander, una volta entrate in Casa, si sono ritrovate infatti a fare del gossip sul loro chiacchieratissimo compagno di avventura. Con loro c’era anche Giulia Salemi che, a sua volta, si è fatta sfuggire un’indiscrezione non indifferente sul ragazzo. Come mostrato in un video della diretta riportato dal Vicolo delle News, infatti, la Salemi ha parlato di Monte e della precedente relazione di quest’ultimo con Cecilia Rodriguez. Francesco pensa ancora a lei? Avrà superato il fatto di essere stato lasciato in diretta nazionale dalla sua amata? Ebbene, stando a quanto dichiarato da Giulia, ad oggi Francesco starebbe ancora soffrendo per la fine di questa storia.

Grande Fratello Vip, impazza il gossip su Francesco Monte: in Casa la foto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Quello che ha spinto Silvia Provvedi, Jane Alexander e Giulia Salemi a parlare di Francesco Monte e della sua precedente relazione con la sorella di Belen è stata una foto riprodotta in una delle pareti della Casa. L’immagine, nello specifico, ritrae i concorrenti dell’edizione passata, tra cui appunto anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (con cui Cechu si è fidanzata al GF Vip l’anno scorso dopo aver lasciato in diretta Francesco). Jane, Giulia e Silvia, osservando quel muro, si sono allora domandate se a Francesco Monte potesse dare fastidio quel collage. A non avere dubbi a tal proposito è proprio la Salemi. Quando Jane infatti fa notare a lei e la Provvedi che diversi mesi sono passati da quando si sono lasciati ed esordisce dicendo “Va beh, gli sarà passata no?”, quello che fa Giulia è negare, trovando d’accordo anche Silvia Provvedi.

Francesco Monte è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez?

Perché le rivelazioni di Giulia Salemi (che hanno trovato d’accordo anche Silvia Provvedi) hanno oggi una certa importanza? Come molti sanno, per motivi di lavoro, Francesco, Giulia e Silvia hanno spesso frequentato gli stessi giri fuori dalla Casa. Le due ragazze, quindi, potrebbe essere a conoscenza di fatti a noi sconosciuti che, oggi, le spingono ad affermare ciò con sicurezza.