GF VIP, Francesco Monte vittima di bullismo: confessione inaspettata a Walter

Francesco Monte, al GF VIP duro sfogo con Walter Nudo

Sembrava destinato ad essere un semplice sfogo e invece Francesco Monte al GF VIP si è lasciato andare a confessioni ancor più importanti: l’ex tronista di Uomini e Donne non ha pianto solo per la fine della sua storia d’amore con Cecilia ma anche per il suo passato, per un disagio esistenziale che però è stato senz’altro accentuato dalla delusione provata dopo aver rotto con la sorella di Belen. A raccogliere il suo sfogo è stato Walter Nudo che gli ha fatto domande sul passato, dalla famiglia, al suo rapporto con gli altri e con il fratello. Lo sfogo sarà sicuramente ripreso nella terza puntata e sarà senz’altro un modo per portare il delicato argomento del bullismo in trasmissione.

Il passato di Francesco Monte: “Non so se a qualcuno interessi se ci sono o no”

Francesco ha pronunciato frasi forti: “Ho l’impressione che non so se a qualcuno interessi se ci sono o non ci sono. Stai così e non se ne accorgono perché magari non ti guardano più di tanto. E di questo se ne accorgeva mia madre. Se prima non parlavo a mio padre o a Stefano [il fratello ndr] di determinate cose oggi è il contrario. Però fuori non si percepisce: amici, persone… Mi prendevano in giro dalle gambe storte ad altro, anche l’anno scorso nei confessionali commentavano i miei difetti fisici“. Lo sfogo è continuato a lungo: Francesco ha parlato del suo passato, di quando veniva bullizzato dai suoi compagni (anche quando frequentava gli scout): “Quello che non riuscivo a capire – ha detto – è che c’era gente che poteva essere più esposta alle critiche e alle prese in giro, e invece succedeva solo a me. Il mio problema è che quando si parla non ci si pone il problema che mi stai ferendo”.

Walter Nudo incoraggia Francesco: “C’è gente che ti vuole bene”

Walter ha affrontato tutti i problemi dell’ex tronista facendogli notare come lui sia riuscito a lavorare molto su sé stesso e che spesso certe cose possono dipendere dall’invidia. “Quanti follower hai? Qui c’è gente che ti vuole bene. Un milione e settecentomila follower non sono pochi. Questo deve farti pensare…”. L’impressione è che Francesco nella casa del Grande Fratello VIP vivrà dei profondi momenti di riflessione che non riguarderanno solo Cecilia (il cui ricordo continua a farlo star male) ma anche il suo difficile passato. Saranno dei bei momenti per tutti, una bella puntata in cui reality e realtà si incontreranno.