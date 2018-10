Francesco Monte in lacrime per Cecilia al GF VIP: “Sono scappato dal dolore”

GF VIP, lacrime per Francesco Monte: la casa lo ha destabilizzato

Doveva succedere prima o poi, e infatti è successo. Francesco Monte è quasi scoppiato in lacrime parlando con Walter Nudo. Il motivo? La fine della sua storia d’amore con Cecilia che gli ha lasciato un enorme vuoto dentro. Francesco ha chiarito di non sentirsi abbandonato ma ha fatto capire a Walter che vivere in casa non lo fa star bene, proprio perché è in quella casa che Cecilia e Ignazio si sono conosciuti ed è a causa di quella causa che la storia con lei è finita. Si tratta di uno sfogo importante, che sicuramente sarà ripreso in settimana e che andrà ad aggiungersi agli argomenti della terza puntata del reality show.

Lo sfogo di Francesco Monte al GF VIP: la delusione per Cecilia

Francesco ha trattenuto a stento le lacrime e si è mostrato più fragile rispetto a qualche giorno fa quando parlò sempre di Cecilia e di quanto accaduto. “Sento un senso di blocco, sto male – questo è quanto detto da Francesco a Walter sul letto –. Non è un senso di abbandono, è proprio… boh… Forse mi sto rendendo conto che sono scappato dal vivermi questo dolore, questa cosa. O forse poteva essere anche una mia convinzione. Ne sono convinto su tutto [del fatto di non volerla più ndr]: è che ho iniziato in questi giorni, tra ieri sera e qui [parla del cambio tra Casa e Caverna ndr]…”. Un Francesco del tutto diverso rispetto al ragazzone affettuoso e spensierato che dava un bacio a timbro a Ivan Cattaneo stasera.

Il passato di Francesco a scuola: bullizzato per l’aspetto fisico

Walter ha chiesto a Francesco molte cose e lui gli ha raccontato che non è la prima volta che vive queste situazioni: in passato ha vissuto tre storie d’amore importanti, tutte e tre naufragate. L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi gli ha anche domandato come mai da piccolo non parlasse coi genitori dei suoi problemi e Francesco gli ha raccontato di non essere mai riuscito a raccontare tutto neanche in famiglia (atteggiamento che per fortuna oggi è cambiato). A scuola ad esempio lo facevano sentire strano per via della sua altezza e del suo peso: si sentiva diverso, emarginato, vuoto. Una lunga confessione, quella con Walter, intima, discreta e senz’altro coinvolgente per chi ha vissuto le sue stesse emozioni e ha avuto le sue stesse esperienze. Qualcosa che va sicuramente oltre la storia d’amore con Cecilia Rodriguez.