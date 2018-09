GF Vip, Francesco Monte parla di Cecilia: rivelazione inaspettata

Grande Fratello Vip, Francesco Monte: la rivelazione su Cecilia Rodriguez e la scorsa edizione del reality

Francesco Monte è il concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip con più occhi puntati addosso. In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di lui, della fine della storia con Cecilia, dell’Isola dei Famosi e dell’amore con Paola Di Benedetto. Alcuni giorni prima dell’inizio del programma condotto dalla Blasi, il giovane di Taranto sembrava destina a non entrare più in Casa. Fortunatamente, alla fine ce l’ha fatta. Ora avrà modo di farsi conoscere per chi è realmente, senza essere collegato per forza di cose alle sue ex o al canna-gate. Alcune lettrici del blog Il Vicolo delle News hanno rivelato di aver sentito Monte parlare della sua ex fidanzata argentina.

Francesco Monte parla di Cecilia e dello scorso Grande Fratello Vip

Sembrerebbe proprio che Francesco Monte abbia parlato di Cecilia Rodirguez e di ciò che è accaduto nella passata edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne pare aver rivelato e confessato di essersi recato fuori dalla Casa più spiata d’Italia per urlare ‘Gorda ti amo’. Ricordiamo che lo scorso anno, alcuni concorrenti sentirono la voce di un uomo gridare alcune precise parole per la sorella di Belen. Giulia De Lellis riconobbe immediatamente la voce di Monte, ma non si seppe mai la verità. Ora, scopriamo che molto presumibilmente fu proprio Francesco ad urlare quelle parole d’amore per la sua donna.

GF Vip, Francesco Monte ha dimenticato finalmente Cecilia? Ultimi dettagli

Francesco è entrato in Casa anche e soprattutto per una sua personale rivincita. La prima ed ultima volta che entro al GF Vip fu per confrontarsi e lasciarsi definitivamente con la Rodriguez. Ora, il ragazzo ha l’opportunità di far capire al pubblico italiano chi è e cosa sa fare, senza finire ancora una volta al centro della cronaca rosa. Nonostante ciò, in molti parlano già di presunto flirt con Silvia Provvedi.