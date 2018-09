Francesco Monte e Silvia Provvedi, flirt premeditato al GF Vip? Lo scoop

Francesco Monte e Silvia Provvedi si sono messi d’accordo per inscenare un finto flirt al GF Vip? Il gossip impazza

Al Grande Fratello Vip l’amore potrebbe presto scoppiare tra Francesco Monte e Silvia Provvedi ma, stando alle ultime indiscrezioni, entrambi sarebbero già ben consapevoli della cosa. Secondo il settimanale Oggi, infatti, i due concorrenti del GF Vip si sarebbero messi d’accordo fuori dalla Casa. Silvia e Monte, come molti già sanno, si conoscono da tempo e, per motivi lavorativi e non, hanno avuto modo di frequentarsi lontano dalle telecamere. Tra di loro non c’è mai stato niente a livello sentimentale ma le male lingue, oggi, sembrano pronti a scommettere che presto e premeditatamente potrebbe scoccare la scintilla. Sarà così?

Francesco Monte e Silvia Provvedi “complici” al Grande Fratello Vip? Le voci sul finto flirt sempre più insistenti

“Gira voce che Silvia Provvedi e Francesco Monte, discussi concorrenti del GF Vip, siano molto amici e addirittura complici” è stato scritto nella Rubrica Pillole di Gossip dell’ultimo numero di Oggi. A tal proposito poi, sempre nello stesso pezzo, è stato specificato che: “A Milano si mormora che si siano accordati prima di entrare nella Casa al fine di inscenare un finto flirt”. Sarà vero o sono solo chiacchiere infondate? Questa domanda, probabilmente, bisognerebbe farla ai diretti interessati.

Francesco Monte non ha ancora dimenticato Cecilia Rodriguez? La rivelazione di Giulia Salemi

Certo è che, qualora Silvia Provvedi fosse veramente interessata a Francesco Monte, la ragazza dovrebbe fare i conti con quanto affermato recentemente da Giulia Salemi proprio nella Casa. Quest’ultima, appena entrata al GF Vip, ha rivelato infatti di essere convinta che il capitolo “Cecilia Rodriguez” faccia ancora parte delle questioni irrisolte di Francesco Monte. La stessa, però, ha anche rivelato di aver avuto una cotta per l’ex tronista in passato (e di essere stata lasciata dal fidanzato di allora per questo motivo). Tra lei e Silvia chi avrà la meglio?