Cecilia e Ignazio: Francesco Monte rivela cosa pensa della coppia

Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez al Gf Vip 2018

I ricordi bussano alla porta di Francesco Monte: al Gf Vip 2018 ha parlato di Cecilia Rodriguez ancora una volta. È successo nel pomeriggio in giardino durante una conversazione con Andrea Mainardi, molto interessato ai racconti dell’ex tronista e gli ha fatto anche diverse domande. Francesco continua a parlare bene di Cecilia ed è rassegnato da tempo alla fine del loro amore: “Le cose che mi sono piaciute di lei non penso siano cambiate. La cosa è andata, io ho accettato tutta la situazione. Sento solo di non dover essere rigido con me stesso e vivermi il dolore, se mi viene”. Poi ha aggiunto: “Io ho i doppi ricordi e la doppia botta psicologica qui dentro. Non c’è bisogno di pensarci, basta che vado in salotto, guardo il muro. La guardavo h24. Ma va bene, è un lavoro su me stesso”.

Gf Vip 2018, le parole di Francesco su Cecilia e Ignazio

Il dolore di cui ha parlato è già venuto fuori nei giorni scorsi. Intanto, in riferimento alla storia nata tra Cecilia e Ignazio, Monte ha spiegato di essere contento che non sia finita: “Per assurdo se ne è valsa la pena va bene, c’ho messo un po’ per ragionare così ma va bene. Sono più contento che sia andata così, che ci è creata la storia e non che sia stata una cosa solo di un momento, una cosa così”. Non possiamo che essere d’accordo con lui. Andrea Mainardi ha poi voluto sapere quando Francesco ha capito che qualcosa stava cambiando da parte di Cecilia: “Penso di conoscere qualsiasi suo gesto, l’ho capito al volo. Non ero inca**ato, deluso sì, anzi svuotato”, ha risposto.

Francesco confessa: “Non ero preoccupato”

Prima di chiudere la conversazione, Monte ha spiegato che non era affatto preoccupato quando Cecilia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip: “Io non ero preoccupato. Il primo mese la guardavo il giusto, ormai eravamo arrivati a una giusta consapevolezza del rapporto e una totale fiducia”. Infine ha ammesso i suoi sbagli: “Il mio errore nel tempo è stato passare dall’essere diffidente perché voglio capirti a quando mi fido. Può sembrare che non me ne importa, ma non è così. So che si è creata una bella roba e sto tranquillo”.