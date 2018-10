Giulia Salemi e Francesco Monte, confessione inaspettata al Gf Vip

A Giulia Salemi piace Francesco Monte: finalmente la confessione

La bella Giulia Salemi ha ammesso che le piace Francesco Monte. La confessione al Gf Vip è arrivata pochi minuti fa in Caverna mentre Giulia parlava con Fabio Basile. La regia ha inquadrato i due in veranda forse troppo tardi e a discorso già avviato, ma giusto in tempo per sentire Giulia ammettere che qualcosa potrebbe succedere tra lei e Francesco. Non sarà stato un colpo di fulmine e magari non hanno iniziato col piede giusto, però è certo che potrebbero presto approfondire la loro conoscenza. Quando staranno insieme in casa, si intende.

Gf Vip 2018, a Giulia piace Francesco? Lei lo ammette

Il collegamento con Giulia e Fabio a colloquio è avvenuto quando il judoka ha chiesto alla compagna di Caverna: “Se ti mettessi con lui faresti bella figura o brutta figura? Quante donne vorrebbero un uomo così”. Giulia ha spiegato che non conta solo l’aspetto estetico e che c’è altro da valutare, soprattutto dovrebbe esserci la scintilla. La gieffina ha dovuto però scoprire le sue carte e ha aggiunto: “Obiettivamente come persona mi piace, ma da qui al fare c’è tanto. Bisogna stare insieme, parlare cinque minuti alla porta e stare insieme la sera della puntata non basta”. Comprensibile dato che aveva già ammesso di aver avuto una cotta per Monte anni fa!

Giulia e Francesco al Gf Vip presto più vicini?

Sono entrambi giovani, belli e single perciò tutto può succedere – anche se c’è chi proprio non crede a questa storia! -. I primi contatti non sono stati dei miglio visto che hanno già avuto qualche incomprensione, in più Francesco pare non abbia ancora superato il dolore per la fine della storia con Cecilia Rodriguez… Aspettiamo che i due gruppi vengano riuniti sotto lo stesso tetto per scoprire cosa succederà tra Giulia e Francesco al Grande Fratello Vip!