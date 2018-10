Marco Ferri: “Francesco Monte e Giulia Salemi? Non è vero nulla”

Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: parla Marco Ferri, ex Isola dei Famosi

Sta facendo discutere parecchio al Grande Fratello Vip la simpatia tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Nascerà presto l’amore tra i due, come insinuato dalla conduttrice Ilary Blasi? A quanto pare no e a ribadirlo è Marco Ferri, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Il modello e web influencer, nonché figlio dell’ex calciatore Riccardo Ferri, conosce bene Francesco (grazie all’esperienza in Honduras sono diventati amici e lui è entrato a far parte dell’agenzia del fratello di Monte) e ha seccamente smentito un eventuale flirt con la web influencer italo-persiana. “Monte e Giulia? Assolutamente no, non esiste”, ha detto Marco scuotendo la testa a Casa Signorini, il programma di 361 magazine condotto da Alfonso Signorini.

Francesco Monte e Giulia Salemi già si conoscevano

Pure il giornalista e direttore di Chi non è molto convinto di questa presunta relazione tra Francesco e la Salemi e ha promesso di indagare sulla vicenda. Marco, dal canto suo, ha assicurato che presto svelerà altri dettagli sulla questione, visto che Giulia e Francesco non si sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip. Complici degli amici in comune, i due si sono incontrati e presentati anni fa. E proprio prima di entrare nella Casa di Cinecittà Monte e Giulia sono stati beccati in un bar di Milano, mentre si salutavano. Quello stesso giorno Francesco si era incrociato anche con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez, con il quale è rimasto in buoni rapporti.

Paola Di Benedetto: Francesco Monte? No comment

Oltre a Marco Ferri, nell’ultima puntata di Casa Signorini era presente pure Paola Di Benedetto. Madre Natura ha commentato l’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip ma non ha proferito parola su Francesco Monte, il suo ex fidanzato. Oggi Paoletta ha voltato pagina ed è al settimo cielo accanto a Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede. “Sono davvero felice”, ha ammesso la modella vicentina.