Francesco Monte incontra Andrea Iannone: sorrisi e saluti per le vie di Milano

Francesco Monte e Andrea Iannone si rivedono: i due ex cognati paparazzati insieme a Milano

Forse Francesco Monte e Andrea Iannone non saranno più “formalmente” cognati ma questo, oggi, non sembra aver di certo minato la stima reciproca tra i due. Recentemente, infatti, entrambi sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano. Un breve e fugace incontro dove, tuttavia, non sono mancati sorrisi e gesti di affetto. Le sorelle Rodriguez, per entrambi, sembrano ormai essere un capitolo chiuso. Questo percorso molto simile, adesso, li unirà forse ancora di più? Intanto nella stessa via, poco dopo, Monte ha incontrato anche Giulia Salemi che, come lui, farà presto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip quest’anno. Incontro casuale anche con lei o qui, forse, gatta ci cova?

Francesco Monte prima del GF Vip insieme ad Andrea Iannone e Giulia Salemi: le foto dell’incontro

Le foto dell’incontro avvenuto tra Francesco Monte e Andrea Iannone (così come quello dell’ex tronista con Giulia Salemi) sono state pubblicate oggi nell’ultimo numero del settimanale Chi. Per ironia della sorte entrambi i ragazzi, adesso, sono ufficialmente due ex delle sorelle Rodriguez. Stando a quanto pubblicato dal giornale di Alfonso Signorini, infatti, pare che Belen abbia recentemente chiuso i rapporti con il pilota (clicca qui per saperne di più). Francesco, invece, dopo Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto è ancora single. Troverà l’amore al GF Vip? Tutti, per il momento, sembrano puntare su di lui e Giulia Salemi con la quale, come già detto sopra, l’ex tronista si è visto a Milano lo stesso giorno dell’incontro con Iannone.

Francesco Monte e Giulia Salemi: scoppierà l’amore al GF Vip?

Su Chi, oggi, sono state pubblicate anche alcune schede di presentazione dei prossimi protagonisti del Grande Fratello Vip. Sia Francesco Monte che Giulia Salemi, quando è stato chiesto loro di parlare degli altri concorrenti, hanno affermato di conoscersi già e di aver avuto modo di frequentarsi occasionalmente per motivi di lavoro. In passato alla Salemi sono stati attribuiti diversi flirt (tra cui anche con Iannone) ma su lei e Monte, ad onor del vero, non si è mai vociferato. Forse i due ci stupiranno proprio al GF Vip? Staremo a vedere.