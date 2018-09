Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati: è stata lei a chiudere

Belen Rodriguez chiude definitivamente con Andrea Iannone: la coppia scoppia dopo l’estate

Pare sia ufficialmente finita tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. A decidere di chiudere definitivamente sarebbe stata lei, che non è incinta e non aspetta il secondo figlio dal pilota. La notizia, in esclusiva, è stata pubblicata oggi dal settimanale Chi dove, appunto, è stato scritto della relazione finita subito dopo l’estate per volere della showgirl argentina. La passione che aveva riunito Belen e Iannone durante le vacanze a Ibiza e la voglia di ricominciare insieme, come coppia, pare essere ormai un lontano ricordo. Stando a quanto riportato dal giornale di Alfonso Signorini, infatti, alcuni amici della Rodriguez avrebbero confermato l’intenzione di lei di non voler più ritornare sui suoi passi.

Belen Rodriguez lascia Andrea Iannone: non si tratta di una crisi passeggera

“Dopo l’interminabile tira e molla estivo Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Si tratta di una crisi passeggera o, questa volta, quello di Belen è un addio definitivo? Ebbene, a tal proposito, sulle intenzioni della showgirl e sul possibile ritorno di fiamma col pilota è stato scritto che: “Lei agli amici ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera”. Iannone, intanto, su Instagram stories qualche ora fa ha scritto: “Imparate ad amare ragazzi, perché è la cosa più bella che c’è a questo mondo”. Sarà forse questo un messaggio in codice per la Rodriguez?

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona torneranno insieme? I fan, numerosi, sperano

Adesso che Belen è tornata single e che è stata ufficializzata anche la fine della relazione tra Corona e Zoe Cristofoli tanti sono quelli che, oggi, si stanno chiedendo se tra la Rodriguez e Fabrizio possa di nuovo sbocciare l’amore. Entrambi, d’altronde, non hanno mai nascosto di essere ancora molto legati e questo, in un modo o nell’altro, ha sempre lasciato accese le speranze dei fan.