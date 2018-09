Zoe Cristofoli lascia Corona: alla base della rottura un tradimento

Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona si sono lasciati: alla base della rottura un tradimento

AGGIORNAMENTO: Zoe chiama a Mattino 5 e rivela di aver trovato un messaggio compromettente sul cellulare di Corona. Ma la Cristofoli afferma che non è solo questo il motivo per cui l’ha lasciato. Non c’è stata una risposta alla sua reazione da parte di Corona, in quanto quest’ultimo si vergognerebbe. Il tutto è accaduto due giorni fa e Fabrizio non ha ancora chiamato Zoe. Secondo la Cristofoli non avrebbe il coraggio di farlo. La giovane ammette che non darebbe una seconda possibilità a Corona.

Zoe Cristofoli ha lasciato Fabrizio Corona. Questa è la notizia bomba lanciata da Mattino 5. Federica Panicucci ha aperto la puntata annunciando di avere una news sulla vita privata dell’ex re dei paparazzi inaspettata. La conduttrice dopo momenti di suspance ha rivelato che, secondo una fonte certa, Zoe ha lasciato l’abitazione di Corona. Tra i due è, dunque, già finita. E mentre molti erano convinti che questo sarebbe stato un altro grande amore per Fabrizio, ecco che la relazione è già arrivata alla fine. Un addio molto duro, vista la causa. Infatti, pare proprio che Zoe ha scelto di lasciare Corona dopo aver scoperto un eventuale tradimento. Sembra che la Cristofoli ha trovato sul cellulare di Fabrizio un messaggio compromettente di un’altra donna. Ebbene, Zoe non è riuscita ad accettare quanto visto e ha così deciso di lasciare l’abitazione del noto ex re dei paparazzi.

Zoe lascia Fabrizio Corona: la conferma sul profilo della Cristofoli

È già finita la storia tra Zoe e Corona. Una notizia inaspettata, visto che sembrava che tra i due procedesse tutto a gonfie vele. La fonte di questa notizia è certa, si dice a Mattino 5. Ma ecco che arriva una conferma sulla fine di questa relazione nata davvero da poco. Sulle Storie di Instagram, la Cristofoli ammette di avere avuto dei giorni difficili. “Le cose non possono andare sempre bene, perché se vanno sempre bene c’è qualcosa che non va”. La giovane rivela di essere già pronta a riprendersi. Non confida ai fan qual è il motivo per cui ha trascorso dei momenti difficili in questi giorni. Ma questa potrebbe essere una conferma vera e propria della fine della sua storia con Corona.

Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona: la love story è già finita

Diverse ore fa, Zoe pubblicava su Instagram una frase che sembra dire tutto. “La cosa più brutta è guardare con occhi diversi qualcuno, che prima era speciale e poi diventa come tutti gli altri.” Un’altra conferma della fine di questa love story. La Cristofoli avrebbe scelto di non accettare, dunque, il comportamento del suo ormai ex fidanzato e avrebbe preferito lasciarlo. Fino a poco tempo fa Corona rivelava di crederci davvero in questa relazione.