Chiara Ferragni ai ferri corti con Damato: è finita con il manager?

Al fuggi fuggi mancava giusto lui: Fabio Maria Damato, lo storico manager di Chiara Ferragni. Pare infatti che la loro collaborazione sia giunta al capolinea, c’entra forse l’intervista di Fedez a Belve? Vediamo cosa succede.

Un altro pezzo grosso, forse il più grosso, lascia la barca della Ferragni: Fabio Maria Damato sarebbe pronto a chiedere una liquidazione non da poco per chiudere i rapporti con l’imprenditrice che ha rappresentato per anni, secondo Il Messaggero.

Da quando è scoppiato il Pandoro Gate infatti, Damato non ha mai commentato la vicenda e si è tenuto ben lontano dai social, mentre Chiara Ferragni è affondata perdendo collaborazioni una dopo l’altra; e anche ora che la Ferry è tornata a sfoggiare abiti e lustrini in serate mondane non si è più rivisto insieme a lei.

Che questa assenza di Damato al fianco di Chiara sia dovuta alle indagini in corso o davvero i due hanno deciso di tagliare i ponti?

”La colpa non era sua, ma di chi la consigliava” La profezia di Fedez

Fabio Maria Damato è stato accusato da Fedez durante l’intervista a Francesca Fagnani a Belve di essere stato una delle cause del divorzio con Chiara.

Il rapper infatti non ha mai accusato la moglie, ora ex moglie: la mente dietro la truffa sarebbe stata quella di Damato.

Fedez aveva messo in guardia Chiara ma lei ha scelto Damato invece del marito e il business ha portato la fine del matrimonio.

Ma ora sembra sia finita pure quest’altra lunga storia d’amore: stando alle indiscrezioni, Fabio Maria Damato si sarebbe sentito tirato in mezzo al divorzio e risentito avrebbe chiesto di chiudere i rapporti di lavoro e di amicizia.

Non si sa per certo come sia andata, se sia partito tutto davvero da Damato come dicono, offeso dalle accuse di aver rotto il matrimonio, oppure se Chiara Ferragni abbia riflettuto sulle parole di Fedez alla Fagnani e abbia deciso di fare un passo indietro sulla sua collaborazione con il manager.