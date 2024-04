Paola Turci bacchetta Francesca Fagnani: cosa l’ha infastidita

La cantante ha pubblicato una story che ritrae sua moglie Francesca Pascale abbracciata a Francesca Fagnani poiché hanno registrato un’intervista di Belve. Ma non è mancato il commento frizzante di Paola Turci che ha attirato l’attenzione dei social.

Martedì 30 aprile la Pascale verrà intervistata a Belve per l’ultima puntata. Già sono circolate le prime foto perché appunto la puntata è registrata ma ce n’è una in particolare con non è passata inosservata. Infatti l’ex di Silvio Berlusconi è abbracciata in maniera molto affettuosa alla conduttrice, tanto che la moglie ha voluto “marcare il territorio”.

La cantante ha condiviso la foto ed ha scritto: “Francesca Fagnani non sono gelosa ma…“. Ha poi aggiunto un’emoji: quella con gli occhiali da sole. Un avvertimento per la conduttrice che forse è andata un po’ oltre. Ovviamente il tono è scherzoso, anche perché la stessa Turci è stata ospite della trasmissione qualche settimana fa. Ma questa cosa ha divertito molto sui social tanto che in molti stanno condividendo lo scatto divertiti. Alcuni sostengono davvero che possa esserci un’affinità particolare tra la Pascale e la Fagnani.

Paola Turci e Francesca Pascale: le nozze

Il 2 luglio 2022 la coppia è convolata a nozze. Nessuno avrebbe mai sospettato di questa liason. Da una parte una delle famose ex di Silvio Berlusconi, dall’altra una cantante molto apprezzata. 38 anni la prima, 59 la seconda, questa storia è nata per caso ma sembra proseguire a gonfie vele.

Le nozze sono state celebrate a Montalcino, con pochissimi intimi, hanno preferito fare una festa riservata. Entrambe vestite in total white. Francesca si è presentata con pantaloni, giacca e camicia molto scollata. Paola con pantalone e top e capelli sciolti. Poi il ricevimento c’è stato presso il Castello di Velona. Si mormora che il menù sia stato totalmente vegano poiché entrambe le spose seguono questo regime alimentare.

A sorpresa, per l’occasione non c’è stato nessun “invito vip”, ma è stata data precedenza alla famiglia e ai parenti più stretti. Infatti la coppia ha cercato anche di non alimentare troppo il gossip, soprattutto perché la Pascale è molto chiacchierata dopo la relazione importante avuta con l’ex Presidente del Consiglio.