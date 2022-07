Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto “sì”. Viva le spose! “We said yes”, ha scritto la cantante tra le sue Stories Instagram poco dopo le 18.30, con tanto di fotografia assieme alla compagna. Sguardo complice e sorrisi radiosi per le due donne che sono state protagoniste della cerimonia nel comune di Montalcino. Pochi gli invitati, soltanto una trentina, ossia gli amici e i parenti stretti. A seguire da vicino l’evento ci sono stati i cronisti del Corriere della Sera, che hanno rivelato i dettagli del matrimonio oltre a divulgare le prime fotografie dell’evento.

“Oggi è una giornata meravigliosa per i diritti”, hanno commentato a caldo la Turci e la Pascale non appena hanno messo piede fuori dal municipio. Le due sono arrivate al comune senese a bordo di un Suv chiaro. Prima della cerimonia, hanno raccolto gli applausi degli amici presenti. Quindi, mano nella mano, hanno imboccato le scale del Municipio, addobbate con due file di fiori. Ed è qui che è arrivato il “sì”.

Entrambe hanno optato per un look ‘total white’: l’ex di Silvio Berlusconi (si mormora che il cavaliere abbia omaggiato le due donne con dei gioielli preziosi) ha indossato dei pantaloni, abbinati a una elegante giacca corta sotto la quale ha vestito una camicetta con scollo profondo sul davanti e cinturino in vita. Anche per la cantautrice pantalone rigorosamente candido, abbinato a un top ‘semplice’. Paola ha sfoggiato il suo classico capello lungo mentre Francesca si è presentata con un delizioso taglio corto.

Nessun volto noto tra gli invitati. Il dress code consigliato dalle festeggiate prevedeva abiti bianchi per tutti, ma qualcuno non ha accolto la direttiva. Pazienza. I primi ad arrivare al municipio sono stati la testimone della Pascale, il produttore discografico Diego Calvetti e la giovane cantautrice Isotta, entrambe senesi e amici di Paola Turci.

Il sindaco celebrante: “L’unione più emozionante celebrata in 10 anni”

La cerimonia è durata trenta minuti circa ed ha avuto inizio con il brano Is This Love di Bob Marley. Le due donne hanno scandito “Ci siamo scelte”. I presenti sono apparsi molto commossi e in coro hanno ripetuto: “È stato bellissimo e commovente”. Parole al miele anche da parte del sindaco celebrante Silvio Franceschelli (Pd): “Questa è stata l’unione più emozionante celebrata in 10 anni e si è visto il sentimento vero tra due persone che si vogliono veramente bene”.

La festa nuziale: location e menù

Per la festa post cerimonia è stato scelto il castello di Velona, un resort con Spa e affaccio sulla Val d’Orcia. “Bellissimo, certo, forse un po’ piccolo”, hanno commentato alcuni abitanti di Montalcino. Trattasi di un boutique hotel con all’interno una trentina di camere extra lusso, dai 700 euro ai 1400 euro a notte.

Naturalmente la struttura è anche provvista di fonte termale, oltre a essere attiva nella produzione di vino. Per quel che invece riguarda il menù delle nozze, dovrebbe avere solo portate vegane, regime alimentare rispettato dalle due spose.