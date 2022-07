Ci si potrebbe scrivere un romanzo sulla storia che vede protagoniste Paola Turci e Francesca Pascale. D’altra parte non è roba all’ordine del giorno vedere una cantante quotata sposare l’ex fidanzata di un ex premier, con quest’ultimo che, secondo le notizie dell’ultima ora, è pronto a omaggiare le due donne con dei preziosi regali di nozze. Insomma, gli elementi per una trama letteraria pullulano nel mondo reale in questo caso. Ma si proceda con ordine, perché quello che si candida ad essere il matrimonio dell’estate è argomento fresco fresco nell’agenda della cronaca rosa del Bel Paese.

Pochi giorni fa, Leggo.it ha sganciato la bomba: “Francesca e Paola si sposeranno il 2 luglio in Toscana”. La notizia ha presto trovato conferma, mandando in fumo i piani delle due innamorate, le quali avrebbero voluto tenere l’evento top secret e lontano dai riflettori mediatici.

Così si è saputo che la cantautrice, 57 anni, e l’ex compagna di Silvio Berlusconi, 37 anni, si uniranno civilmente nel municipio di Montalcino (Siena) davanti al sindaco pd Silvio Franceschelli. Poi via al party, con un gruppo ristretto di amici e parenti nel castello di Velona che ospita al suo interno un resort extra lusso affacciato sul paesaggio fiabesco della Val d’Orcia.

Berlusconi pronto a omaggiare Paola e Francesca, l’ironia di Marta Fascina

Naturalmente, non appena si è venuti a conoscenza del matrimonio, i riflettori, di riflesso, sono finiti per essere puntati anche su Silvio Berlusconi che per anni è stato legato sentimentalmente alla Pascale. Come ha reagito l’ex premier alla notizia? Pare benissimo, tanto che, come riferisce Il Messaggero, avrebbe deciso di omaggiare le due spose con dei doni. Questo è ciò che ha raccontato la testata romana:

“Il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di più sostanzioso degli auguri. “Nella sua infinità generosità”, c’è chi dice in Forza Italia, “il Presidente è pronto a fare un regalo a Francesca e Paola per la loro unione”. Si prevede che arrivino due gioielli”.

Tutti felici e contenti? Ni, visto che dei parlamentari vicini a Marta Fascina, cioè l’attuale compagna del Cavaliere, avrebbero sottolineato, con palese ironia, che “il regalo Berlusconi lo ha già fatto ed è la liquidazione ricevuta da Francesca quando si sono separati. Una villa e oltre 20 milioni di euro.”

Sempre Il Messaggero aggiunge un’ulteriore sfumatura sulla vicenda, spiegando che “vecchi amici della coppia Berlusconi-Pascale se la cavano con una battuta: “Ma certo che le manda un gioiello, altrimenti che Silvio è?””.

Paolo Berlusconi scrive a Francesca Pascale

Sulla vicenda è intervenuto anche Paolo Berlusconi che, con molta signorilità, ha augurato alla coppia sinceri auguri, sottolineando che la Pascale, per diversi anni, è stata di sostegno a Silvio. “Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice”, la nota scritta da Paolo.

Haters contro Francesca Pascale e Paola Turci, la condanna dei politici

Messaggi di auguri anche dal versante politico. Diversi esponenti hanno condannato gli insulti ricevuti dalle due donne dagli ‘odiatori’ del web. Così il presidente della Liguria Giovanni Toti: “Francesca ti auguro felicità e serenità. Quelle che evidentemente non hanno coloro che usano il proprio tempo per insultare la vita degli altri”.

Sulla questione haters si è espresso anche il leader di Azione Carlo Calenda: “Il problema fondamentale di questo Paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sarà crescita, benessere, civiltà nei rapporti e, alla fine, democrazia. Piena solidarietà”.

Più Europa, via social, ha sottolineato come ancora oggi in Italia non ci siano leggi chiare sui crimini d’odio omotrasfobici: “È incredibile che, ancora oggi, tra gli applausi di rappresentanti delle istituzioni, l’Italia non abbia una legge che prevenga e punisca i crimini d’odio omotransfobici. A Paola e a Francesca va non solo la nostra totale solidarietà ma gli auguri più affettuosi per la loro unione. Vi insegneranno a non splendere. E voi splendete, invece!”.

Pascale-Turci, l’aneddoto raccontato da Vladimir Luxuria

Al Corriere della Sera, nelle scorse ore, Vladimir Luxuria ha raccontato un curioso aneddoto relativo alla love story vissuta da Paola e Francesca: