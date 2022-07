Nozze Pascale-Turci, l’ira di Paola prima del matrimonio: cos’è successo

Matrimonio a sorpresa per Paola Turci e Francesca Pascale. La nota cantante romana, però, dopo l’annuncio delle nozze si ritrova a condividere una situazione spiacevole che si è creata sui social network. Entrando nel dettaglio, in queste ore, condivide uno screenshot di un messaggio omofobo, anzi insulto gratuito, ricevuto su Instagram. Il profilo pare appartenga a una guest house del Piemonte e non lascia spazio ai commenti. Perché di fronte a questi gesti, purtroppo oggi si resta senza parole. Ma Paola ha voluto comunque dare una risposta all’insulto ricevuto.

“Lesbicona che schifo!!”, questo il messaggio che la Turci ha ricevuto ieri dopo l’arrivo dell’annuncio sulle sue nozze con Francesca Pascale. Ed ecco che nella notte, la cantante di Fatti bella per te decide di denunciare l’accaduto pubblicando il tutto sul suo ufficiale profilo di Instagram, con tanto di risposta. Infatti, Paola sceglie di rispondere pubblicamente all’insulto ricevuto: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”. Queste le parole che la cantautrice romana usa per commentare l’insulto omofobo inaccettabile.

Ovviamente, non ci sono solo offese per Paola Turci e la Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. Infatti, per loro arrivano da ieri messaggi di affetto per il passo che stanno per compiere. I fan affezionati alla cantautrice sono felici di vederla realizzare questo sogno, dopo gli ultimi anni di gossip. In realtà, la coppia non aveva mai né confermato né smentito la loro love story. Anzi, ha preferito mantenere la relazione in una sfera di privacy, distante dalle luci dei riflettori.

Il primo gossip partì nel 2020, quando la rivista Oggi pubblicò alcuni scatti delle due fidanzate su uno yacht. Domani, sabato 2 luglio 2022, la Turci sposerà la sua Francesca nel castello di Velosa, in Toscana, con una cerimonia intima. Per Paola si tratta del secondo matrimonio della sua vita. È stata accanto al suo ex marito Andrea dal 2010 al 2012.

Invece, Francesca Pascale è stata legata, senza alcun matrimonio, a Silvio Berlusconi prima di intraprendere una relazione amorosa con la cantautrice romana. E ormai da un qualche anno le indiscrezioni parlavano di questa love story. Per loro è giunto il momento di dire sì, con una cerimonia che sarà ufficiata al Comune di Montalcino e una cena al castello di Velona.

Paola Turci ha sempre tentato di mantenere al riparo la sua privacy dal gossip. Solo un anno fa, in un’intervista sul settimanale F, aveva confermato di sentirsi libera di amare chi vuole. Invece, al settimanale Oggi, di recente ha ammesso che avrebbe potuto mangiare sopra sui pettegolezzi nati sul suo conto. “Invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei”, dichiarava.