Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio in barca

Francesca Pascale e Paola Turci continuano a essere chiacchieratissime per via della loro amicizia speciale. Non è un mistero che qualcuno ha insinuato che tra l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante ci sia più di un rapporto amichevole. Opportuno sottolineare che fino ad ora le dirette interessate non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo del chiacchiericcio rosa che le ha coinvolte. Nel frattempo il settimanale Oggi pubblica delle foto esclusive che mostrano la Pascale e la Turci a bordo di uno yacht con altri amici. Il magazine pone però il focus su un bacio che si sono scambiate le due donne con tanto di commento ‘malizioso’: “Le foto proibite del loro amore”.

Paola Turci e Francesca Pascale: la foto del bacio in barca

Dall’istantanea diffusa da Oggi si comprende ben poco. E quel poco non sembra avallare la tesi di un rapporto intimo, come qualcuno sostiene. Vale a dire che il gesto della Pascale più che malizioso appare affettuoso. Una cosa è certa: l’ex di Berlusconi e la Turci condividono del tempo assieme. Non solo: le due avrebbero approfondito la loro conoscenza, essendosi accorte di avere molti punti di vista in comune. A riferirlo è sempre il magazine Oggi che spiega che da un po’ di tempo a questa parte le due avrebbero riscontrato un’affinità basata anche sulla lotta comune contro le discriminazioni. In questo caso la tesi è più che fondata visto che sia Francesca sia Paola si sono mostrate sempre in prima linea quando si è trattato di impegnarsi attivamente per i diritti degli omosessuali e delle famiglie arcobaleno.

Oggi, non solo Pascale e Paola: le confessioni di Mara Venier

Il magazine, nell’ultimo numero in edicola, oltre alle foto della Turci e della Pascale, ha intercettato anche Mara Venier per un’intervista. La conduttrice veneziana si è confidata a ruota libera, tornando sui momenti delicati del suo passato recente. Prima ha parlato di quando si è sentita abbandonata dalla tv, poi del grande spavento provato con l’arrivo del coronavirus. Spavento reso ancor più forte dal fatto che il marito Nicola Carraro era reduce nel periodo più devastante della pandemia da una grave polmonite.