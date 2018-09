Fabrizio Corona, la sua nuova vita con Zoe: “Ci credo, di Silvia poi parliamo”

Fabrizio Corona felice con Zoe Cristofoli rivela a Mattino 5: “Sto bene, ma della fine della mia storia con Silvia poi ne parliamo”

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli stanno ufficialmente insieme e ormai questo è abbastanza chiaro a tutti. Ma molti avrebbero voluto vedere l’ex re dei paparazzi convolare a nozze con Silvia Provvedi. Tra i due è finita definitivamente qualche mese fa, quando la giovane è partita per una vacanza con la sorella Giulia e altri amici. Ora Fabrizio e Zoe confermano di essere fidanzati. Corona organizza per lei una festa di compleanno in onore dei suoi 22 anni. Diversi sono gli anni che i due si passano, ma per loro questo non è affatto un problema. Ora la Cristofoli rivela, ai microfoni di Mattino 5, di essere la prima a volere il bene della famiglia di Fabrizio. Ma lei non può salvarlo, questo tocca a lui. Zoe vorrebbe vedere il suo fidanzato cambiare e, in particolare, vorrebbe che eliminasse la sua impulsività. I due si sono conosciuti a un evento e a fare il primo passo è stato proprio Corona. Intanto, il 21 settembre l’ex re dei paparazzi dovrà tornare in aula e al suo fianco ci sarà non solo Zoe, ma ovviamente anche suo figlio.

Fabrizio Corona e la sua nuova vita dopo il carcere: la libertà, la famiglia e Zoe

La sua nuova vita con Zoe sembra perfetta. Infatti, Fabrizio rivela: “Penso di non aver passato un’estate più bella”. Corona ci crede in questa storia e ammette di stare bene. Vuole stare con lei e sembra proprio che insieme abbiano grandi progetti. Sono molti gli aspetti che li accomunano, in particolare i tatuaggi. La Cristofoli ha iniziato a tatuare il suo corpo a 14 anni, un po’ per ribellione e per attirare l’attenzione su di sé. Ed ecco che a fine servizio, a Mattino 5, Fabrizio chiama in diretta Federica Panicucci. Da sempre, l’ex re dei paparazzi segue il programma di Canale 5 e qualche volta sceglie di mettersi direttamente in contatto per dire la sua. Dopo qualche battuta con gli opinionisti, parla della sua vita. In particolare, Corona rivela che l’1 ottobre lancerà il suo portale, attraverso il quale racconterà la sua vita in diretta 24 ore su 24.

Fabrizio Corona vive l’estate più bella della sua vita con a fianco Zoe

Fabrizio è soddisfatto al momento della sua vita: è riuscito a riunire la sua famiglia, ha la sua libertà e Zoe. La Panicucci non può fare a meno di chiedergli come mai è finita con Silvia. Ma su questo punto Corona preferisce continuare a mantenere il silenzio, promette però che ne parlerà prossimamente. Proprio a Mattino 5, in una futura intervista, finalmente Fabrizio rivelerà al pubblico il motivo per cui la sua storia d’amore con la Provvedi sia naufragata così improvvisamente. Intanto, Corona ammette che il riavvicinamento con Nina è sicuramente una delle cose che lo rende più felice, in quanto insieme sono riusciti a riunire la loro famiglia.