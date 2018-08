Fabrizio Corona, Silvia Provvedi silenzio rotto: il duro messaggio

Fabrizio Corona, Silvia Provvedi rompe il silenzio dopo l’addio all’ex re dei paparazzi: il duro messaggio

Negli scorsi giorni è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. La cantante de Le Donatella e l’ex re dei paparazzi si sono ufficialmente detti addio, dopo circa tre anni d’amore tra alti e bassi, tra il poter condividere tempo assieme e no (quando Fabrizio era in carcere ciò naturalmente non era possibile). Dopo la fine della love story però nessuno dei diretti interessati ha fatto trapelare nulla sul proprio stato d’animo. Poche ore fa Silvia, che ora sta vivendo una relazione con Federico Chimirri (ex corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati a Uomini e Donne), ha rotto il silenzio e nel messaggio che ha postato sul suo profilo Instagram non ha usato il fioretto sul suo ex.

Silvia Provvedi: “Iniziai finalmente a sbarazzarmi di tutto ciò che non era salutare”

“E iniziai finalmente a sbarazzarmi di tutto ciò che non era salutare”, esordisce la cantante in un post su Instagram. Quindi aggiunge: “Situazioni, persone, gusti, cose”. Ecco poi la chiosa finale: “C’è chi lo chiama egoismo, io lo chiamo amor proprio. ❤”. Certo il nome e il cognome di Fabrizio Corona non appaiono nel messaggio, ma è davvero difficile pensare che quanto scritto dalla Provvedi non sia riconducibile all’ex re dei paparazzi. E da quanto si legge per lei non solo la relazione aveva preso una brutta piega, ma pure la situazione generale attorno alla figura di Corona non era rosea dal suo punto di vista. Fatto sta che i due, dopo essersi salutati (il rapporto pare che fosse logorato da tempo) si sono dedicati ad altri affetti: Silvia si è tuffata nelle braccia di Federico, mentre Fabrizio sta pensando al figlio Carlos, in compagnia della sua storica ex Nina Moric.

Nina Moric e Fabrizio: il grande ritorno è impossibile?

E proprio il riavvicinamento tra Nina e Corona per il bene del figlio, ha incendiato i nostalgici. Il gossip è divampato in un batter di ciglia. E non a torto: l’ex coppia è infatti apparsa affiatatissima sui social (sempre per il bene di Carlos hanno spiegato), ma in tanti, soprattutto dopo aver visto un video assai tenero in cui la Moric stava abbarbicata al collo di Fabrizio in una piscina, sono tornati a fare il tifo per il gran ritorno di fiamma. Le vie dell’amore sono infinite… Chissà. Intanto nelle ultime ore è strisciato un altro gossip: Corona è stato avvistato in compagnia di Ludovica Valli.