Ludovica Valli e Corona avvistati insieme: parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Ludovica Valli e Fabrizio Corona stanno insieme? Il video

Fabrizio Corona di nuovo al centro del gossip. L’ex re dei paparazzi è stato avvistato in Puglia, dove si trova in vacanza con l’ex moglie Nina Moric e il figlio Carlos, in compagnia di Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne è arrivata da poche ore a Gallipoli ed è stata subito beccata in discoteca accanto all’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Silvia Provvedi. Secondo una segnalazione Corona e Ludovica si sarebbero scambiati molti baci e abbracci. Ma, stando ad alcune storie pubblicate su Instagram dalla sorella di Beatrice, così non è. La Valli l’ha presa sul ridere, come potete vedere più in basso, smentendo categoricamente di essere al momento impegnata. Oltre a Fabrizio, in questi giorni si è parlato di un presunto flirt tra Ludovica e il suo personal trainer ma la 21enne continua a professarsi single.

Le ultime storie di Ludovica Valli sul presunto flirt con Fabrizio Corona:

Al contrario di Ludovica Valli, Fabrizio Corona non ha fatto alcuna menzione all’ultimo gossip trapelato sulla sua vita privata.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati

Da qualche mese Corona ha chiuso la sua relazione con Silvia Provvedi del duo Le Donatella. La cantante è stata vicina all’uomo durante il complicato periodo della prigione. Ma una volta fuori la coppia non è riuscita a trovare un proprio equilibrio tanto che è scoppiata. Attualmente Fabrizio è single e si è riavvicinato all’ex moglie Nina Moric, con la quale ha passato tanti anni a farsi la guerra. I due sono in vacanza in Puglia con il piccolo Carlos, che da tempo è affidato alla nonna Gabriella, madre di Corona.

La vita privata di Ludovica Valli dopo Fabio Ferrara

Per quanto riguarda Ludovica Valli: dopo le esperienze a Uomini e Donne e a Temptation Island ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Nel corso del tempo sono però venute a galla le storie con il calciatore Antonio Mirante e il rapper Mattia Briga.