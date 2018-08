Nina Moric e Fabrizio Corona, video struggente. Lei: ‘È la volta buona’

Nina Moric e Fabrizio Corona pubblicano uno struggente e lungo video insieme. Lei al collo di lui: ‘È la volta buona’. Si è riaccesa la fiamma d’amore? Lo sguardo della modella manda i fan in estasi

A volte ritornano, perché, come cantava Antonello Venditti, ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’. Sarà il caso di Nina Moric e Fabrizio Corona? Dagli ultimi indizi nulla è escluso, soprattutto alla luce di quanto pubblicato su Instagram dall’ex re dei paparazzi: un video toccante, a tratti struggente, sicuramente intenso, con la bella Nina che sta avvinghiata al suo collo, in piscina. I due parlano di loro stessi, del loro passato non facile, del loro figlio naturalmente, ma anche del presente e del futuro… E chissà che proprio il domani riservi un gran ritorno di fiamma. D’altra parte lo sguardo che la croata riserva a Fabrizio non è del tutto spiegabile a parole. E quella trasmissione di sensazioni che fa dire: “L’amore non si è ancora esaurito…”

Fabrizio Corona e Nina si uniscono in un sol grido: “Family First”

Una piscina, Corona che buca lo schermo con il suo viso da duro e una forma fisica notevole. E poi Nina, che gli si avvicina, gli si attacca al collo e gli punta quegli ‘occhi di brace’ addosso. “Sto partendo, che poi non ci vediamo domani”, esordisce Fabrizio. “Ci vediamo nel…”, sussurra la Moric che subito è smentita dal suo ex: “No, ci vediamo, ci vediamo”. “Speriamo…” sorride la croata. Poi spazio ai giorni appena trascorsi in compagnia del figlio Carlos.” Allora – riflette l’ex re dei paparazzi – abbiamo fatto questi giorni belli e felici insieme”. Nina è impaziente e gli sta sempre avvinghiata: “Per nostro figlio, che è l’unica cosa che conta nella vita nonostante problematiche e discussioni del passato. Credo che sia la volta buona, si ricomincia per il bene del nostro cucciolotto…”. Infine Corona afferma: “Che viene prima di tutto, quindi prima la famiglia”. Le fa eco la modella: “Family First”.

FAMILY FIRST @nina__moric #carlosmaria A post shared by Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) on Aug 9, 2018 at 4:09am PDT

I fan in visibilio: Fabrizio e la Moric fanno sognare

Inutile dire che sotto al video suddetto i fan di Fabrizio e Nina sono andati letteralmente in estasi. Nel giro di pochi minuti sono piovuti centinaia e centinaia di commenti che però si sono uniti in un coro unanime: l’amore tra i due non è ancora finito, sognare non è mai stato tanto facile. Questo in sintesi il clima che ha invaso la bacheca di Corona.