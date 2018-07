Nina Moric pace con Corona: parla la modella dopo il post di Fabrizio

Nina Moric, pace con Fabrizio Corona: parla la modella dopo l’annuncio a sorpresa dell’ex re dei paparazzi. La croata poi ruggisce su chi la stuzzica sul figlio e gli assistenti sociali: “Non devi nominarlo”

Avvocati, tribunali, lotte per l’affidamento del figlio Carlos e colpi bassi mai risparmiati: Fabrizio Corona e Nina Moric hanno vissuto il rapporto da ex coniugi in un clima non proprio disteso. Per questo l’annuncio social dell’ex re dei paparazzi pubblicato nelle ultime ore ha lasciato stupiti un po’ tutti: il fotografo ha deciso di dire basta alla ‘guerra’ con l’ex. Meglio trovare punti di contatto, ricostruire un legame all’insegna del rispetto e della serenità per il bene di Carlos, che ricordiamo è stato affidato alla madre di lui con cui Nina è rimasta in buoni rapporti mentre Fabrizio era in carcere. Ma questo è il passato. Il presente profila un futuro più tranquillo come ha fatto intendere Corona, a cui la Moric ha risposto via Instagram, rilasciando le prime parole sulla tranquillità ritrovata.

Nina Moric risponde a Fabrizio Corona: “Avremmo bisogno di tre vite…”

“Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto”, ha scritto Nina sotto al post Instagram di Corona che ha spiegato di voler mettere fine agli attriti del passato. “La vita ci da, la vita ci toglie, la vita ti insegna ti fortifica”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi che ha postato una foto della madre in compagnia di Carlos e dell’ex Moric. Poi ha aggiunto: “Ma a volte ti distrugge facendoti molto male. Ma ciò che rimane è la sostanza delle cose vere. Sempre e comunque si può ripartire, soprattutto se il fine è qualcosa di speciale. Perdonare non è da deboli incoerenti, ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene!”.

La modella croata si scaglia contro un follower

Nelle ultime ore, inoltre, la modella croata ha perso la pazienza con un follower che l’ha criticata per uno scatto social. Il biasimo è arrivato perché secondo l’utente Nina avrebbe indossato un vestito troppo aggressivo, fatto che, sempre secondo l’utente, l’avrebbe fatta apparire bella ma volgare. Inoltre ha suggerito alla Moric di stare in guardia “visto che gli assistenti sociali guardano anche questo”. La risposta della modella è stata fulminea e maiuscola: “NON DEVI MAI PIù NOMINARE MIO FIGLIO! CHIARO! MI FERMO QUI PERCHÉ MI HAI FATTO SALIRE JIHAD”.