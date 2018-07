Fabrizio Corona e Nina Moric hanno fatto pace: annuncio a sorpresa

Fabrizio Corona e Nina Moric, pace fatta per il bene di Carlos: l’annuncio dell’ex re dei paparazzi

Sono anni ormai che Fabrizio Corona e Nina Moric si fanno la guerra attraverso avvocati e tribunali. I due ex coniugi hanno fatto davvero di tutto per ottenere l’affidamento di loro figlio Carlos, eppure alla fine il giudice ha deciso di affidarlo alla madre dell’ex re dei paparazzi. Ora che l’uomo è tornato ad essere libero e a condurre una vita piuttosto normale, pare abbia deciso di deporre l’ascia di guerra. A quanto pare, Fabrizio e la bellissima modella croata hanno trovato un punto di incontro. Dopo tanto gossip e tante liti, il bambino potrà finalmente giovare di una situazione pacifica che, fino ad oggi, non c’era mai stata.

Nina Moric riabbraccia suo figlio anche grazie a Fabrizio Corona: ultimissima novità

Mentre Fabrizio era in carcere, Nina e la sua ex suocera non sono rimaste assolutamente in buoni rapporti. In ogni caso, il passato è passato e per questo è il caso che venga tenuto in disparte. Ora che Corona è tornato a far parte della vita quotidiana di Carlos, è arrivato il momento che anche la Moric torni a fare la mamma. Gli errori si fanno, l’importante è trovare il modo di rimediare. L’ex re dei paparazzi è tornato a stupire i suoi fan di Instagram con uno scatto a dir poco inaspettato. Nella foto apparsa sul profilo di Fabrizio vediamo Nina e la sua ex suocera abbracciate al bellissimo Carlos.

Fabrizio Corona e Nina Moric si uniscono per il bene di Carlos: arriva finalmente la pace

Corona ha accompagnato lo scatto di Nina in compagnia di loro figlia e di sua madre con una frase molto speciale. “La vita ci da, la vita ci toglie, la vita ti insegna ti fortifica, ma a volte ti distrugge facendoti molto male. Ma ciò che rimane è la sostanza delle cose vere. Sempre e comunque si può ripartire, soprattutto s il fine è qualcosa di speciale. Perdonare non è da deboli incoerenti, ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene!” Intanto, il gossip continua a parlare anche della presunta crisi tra Fabrizio e Silvia Provvedi.