Fabrizio Corona, la verità sul GF Vip e sulla sua storia con Silvia Provvedi

Fabrizio Corona andrà al Grande Fratello Vip? La sua storia con Silvia Provvedi era già finita da tempo

Gira voce che Fabrizio Corona sia uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Proprio per questo il pubblico ha chiesto a Gabriele Parpiglia una conferma su questa notizia. In realtà, il giornalista ha ammesso che l’ex re dei paparazzi non parteciperà al noto reality. Dunque, chi sperava di vedere Fabrizio entrare nel cast della nuova edizione del programma può smettere di sperare. Infatti, Parpiglia ha chiaramente dichiarato di che non c’è alcuna speranza di vedere Corona entrare come concorrente nella Casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, il giornalista ha anche risposto a una domanda sulla storia d’amore finita tra Corona e Silvia Provvedi. Da qualche giorno sappiamo con certezza che i due non formano più una coppia. Lei ha scelto di partire in vacanza con la sorella Giulia e con altri amici. L’ex re dei paparazzi è, invece, rimasto a casa pronto a riconciliarsi con Nina Moric per il bene del loro figlio Carlos. Ora Parpiglia ha rivelato che la storia d’amore di Fabrizio e Silvia era ormai finita da tempo.

Fabrizio Corona non parteciperà al Grande Fratello Vip

Fabrizio Corona non parteciperà al Grande Fratello Vip e questo è stato confermato da Parpiglia, che ha chiaramente dichiarato che non c’è alcuna speranza sulla sua partecipazione. Nel frattempo, l’ex re dei paparazzi si è separato definitivamente dalla Provvedi. Se fino a qualche mese Fabrizio si dichiarava convinto di voler convolare a nozze con Silvia, ora le cose sembrano completamente cambiate. A spiegare cos’è accaduto in questi mesi ci ha pensato il giornalista. “Era una storia finita da tempo, trascinata come quelle storie che fai di tutto per tentar di salvare ma dentro te sai già che è finita”. Dunque, già da tempo i due pare avessero compreso di non essere fatti l’uno per l’altra.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono definitivamente lasciati, la loro relazione era finita da tempo

In questi mesi si è spesso parlato di crisi tra Fabrizio e Silvia, evidentemente perché le cose tra loro andavano già male. Parpiglia è convinto del fatto che mettere la parola fine a questa storia d’amore sia stata la scelta più giusta per entrambi. Inoltre, qualche giorno fa il giornalista aveva anche confermato che Silvia ha già un fidanzato.