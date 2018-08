Silvia Provvedi dopo Corona, l’amico della cantante conferma: “Sì ha un nuovo compagno”. La paparazzata lascia pochi dubbi: lui è l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati

“Tutto è precipitato”. Pochi giorni fa, con queste parole Gabriele Parpiglia, amico di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, dava la notizia sulla rottura della coppia. Oggi, sempre il giornalista di Chi fa sapere che la cantante delle Donatella ha trovato un nuovo compagno, come lei stessa gli avrebbe confermato. Ma chi sarebbe? Gli indizi sembrano lasciare poco spazio ai dubbi e portano a un ex corteggiatore di Uomini e Donne della scorsa stagione, presente alla corte di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. A far trapelare il nome è stato il noto sito ‘rosa’ il Vicolo delle News, che ha ricevuto una soffiata da Formentera…

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e Silvia pizzicati a Formentera: il gossip sull’ex di Fabrizio Corona

“Sì, Silvia ha un nuovo compagno. Spero trovi la felicità anche lei. Se lo merita”, scrive in un’Instagram Stories Parpiglia, che poi fa intendere di aver conversato sull’argomento con la diretta interessata: “Ma tanto le ho parlato ieri. Quindi sa già tutto“. A stretto giro il Vicolo delle News ha pubblicato lo spiffero sull’identità del fidanzato: “Poche ore fa una dolce talpina ci ha scritto per metterci al corrente che: ‘Ciao ragazze indovinate chi ho incontrato insieme al Pineta Club di Formentera? Federico Chimirri e Silvia Provvedi e i due sembravano piuttosto intimi…purtroppo non sono riuscita a fargli delle foto, ma ho visto che ne facevano a iosa e le troverete sicuramente sui social'”.

Silvia Provvedi e Federico Chimirri: è amore?

E infatti sui social non mancano stories e video (sempre pubblicati dal Vicolo delle News) in cui l’ex corteggiatore di Sara e Nilufar e la cantante trascorrono dei momenti assieme durante le vacanze alle Baleari. Dai filmati non c’è nulla di compromettente. I due sono in compagnia di altre persone. Però, se uno più uno fa due, la conferma di Parpiglia sul nuovo compagno dell’ex di Corona e lo spiffero del Vicolo delle news paiono proprio essere prove schiaccianti circa il flirt. Se così fosse, auguri a Federico e a Silvia.