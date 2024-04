Dal Moro vs Fiordelisi: “Ci ha provato con me. E con Antonino…”

Daniele Dal Moro è senza freni e sembra voler togliersi tutti i sassolini dalle scarpe. Il tutto è iniziato pochi giorni fa, quando sono usciti alcuni video della sua ex, Oriana Marzoli, che confessava di aver pianto per Cristiano Iovino. Ma, si proceda con ordine. Da alcune settimane, l’ex vippona si trova in un reality in Chile. Ad un certo punto, ha parlato a cuore aperto con i suoi compagni dei suoi problemi di cuore. Questi ultimi credevano che si riferisse al suo ex fidanzato, Daniele, con il quale si è lasciata da circa tre mesi. Ma, in realtà, la Marzoli ha confessato di non essere interessata più al veronese, ma di aver perso la testa per “l’uomo del caffè“.

Poco dopo la fine della storia con Dal Moro, Oriana è stata vista più volte a Milano insieme a Iovino. Nonostante le evidente prove tra foto e video, una volta tornata a Madrid, l’ex vippona ha smentito tutto. Con un tono alquanto agitato, ha sostenuto di non avere nessuna frequentazione “fake”, chiedendo di lasciarla in pace. A quanto pare, però, erano tutte bugie. All’interno del reality chileno, la venezuelana ha confessato di pensare sempre ad un ragazzo che ha visto per circa due settimane, tanto da aver pianto per lui. Inoltre, pare che i due si siano lasciati in malo modo, motivo per il quale aveva paura che lui potesse vedere altre persone in questi mesi di lontananza. Il tutto raccontato mentre cercava di nascondersi dalle telecamere per non farsi scoprire.

Effettivamente, le paure di Oriana erano fondate. Da circa un mese, Iovino sembra stia frequentando Soleil Stasi, con tanto di vacanze romantiche ad Ibiza. Ad ogni modo, Daniele non ha preso molto bene la cosa, dicendosi sempre più convinto di essere stato preso in giro dall’ex fidanzata. Ma, l’imprenditore non se l’è presa solo con lei, ma anche con Antonella Fiordelisi. Nonostante i trascorsi nella Casa del Grande Fratello, recentemente le due ex rivali hanno sorprendentemente stretto amicizia. Infatti, l’influencer ha iniziato a prendere le distanze da Daniele, con cui era amica da lungo tempo, avvicinandosi sempre più alla sua nuova alleata.

A quanto pare, Antonella ha preso anche questa volta le parti di Oriana, scatenando la furia di Dal Moro. Il veronese ha parlato senza flirti della vera ragione dietro questa ritrovata amicizia tra le due e di molto altro. Daniele ha svelato che, mentre stava ancora con la Marzoli, il volto di Pechino Express ci avrebbe provato con lui. Ha anche aggiunto che la Fiordelisi avrebbe frequentato un ‘parrucchiere‘, che pare sia proprio Antonino Spinalbese:

L’unico motivo per cui ti usa è per quattro like di m*rda (la cosa reciproca in realtà), un appoggio a Milano e scroccarti la fotografa, niente di più. Quando fai la morale al tuo ex ragazzo (Donnamaria, ndr), fatti un esame di coscienza. O vuoi che ti ricordi delle tue scappatelle milanesi da un parrucchiere che entrambi conosciamo bene? Vuoi davvero aprire questo vaso di Pandora? Puoi continuare a prendere in giro chi ha poco cervello, ma sappi che la gente non è stupida e chi ha più di un neurone in testa sa bene chi sei! Una ragazzina che nella vita farebbe qualsiasi cosa per un po’ di popolarità. D’altronde sappiamo bene la tua storia e cosa saresti disposta a fare per un po’ di fama.

E ancora:

Sappi che la tua nuova amica ha sempre parlato in maniera disgustosa di te, descrivendoti come una delle persone più ridicole che abbia mai conosciuto nella vita (sporca e dal cattivo odore). Oppure se vuoi parliamo di quando al Tocqueville ti strusciavi su di me, dipingendomi come il tuo “bellissimo amico”. C’era molta gente lì con me, e ho qualche video se vuoi, per ricordartelo, magari avessi perso la memoria. Devo dire però che sei stata sempre molto carina a offrirmi gentilmente un posto letto a casa tua quando venivo a Milano. Il tutto ovviamente per alleggerirmi il costo del soggiorno, non per altro, ci mancherebbe. Dai che magari il prossimo calciatore riesci a raggirarlo. Non demordere! Sayonara.

Insomma, delle accuse molto pesanti, alle quali Antonella non ha ancora risposto. Nel frattempo, però, Daniele ha cancellato il post da Twitter. A questo punto, non resta che attendere per capire se ci sarà una replica da parte della Fiordelisi.