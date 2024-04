Soleil e Iovino, flirt in corso? Il curioso “modus operandi” di lui

Da ormai diversi mesi, Cristiano Iovino continua ad essere al centro del gossip. Com’è noto, il personal trainer ha acquistato notorietà per il flirt con Ilary Blasi, causa dell’inizio della crisi con Francesco Totti. Dopo mesi di speculazioni, Iovino ha confessato di essere “l’uomo del caffè”, raccontato dalla conduttrice nel suo documentario “Unica“. Non solo, ha anche aggiunto di aver avuto una frequentazione intima con la Blasi. Stando ad alcune indiscrezioni, Cristiano avrebbe deciso di vuotare il sacco dopo aver ricevuto un’ingente somma da parte di Totti, che starebbe cercando di usarlo per vincere la causa con l’ex moglie.

Ad ogni modo, da allora, Iovino ha continuato a far parlare di sé per i numerosi flirt avuti con personaggi famosi. Difatti, viene beccato a settimane alterne con una nuova ragazza. All’inizio dell’anno, è stato fotografato insieme alla modella Chiara Scelsi, con la quale si sarebbe frequentato per alcune settimane. Dopodiché, tra fine febbraio e inizio marzo, è stato visto spesso in compagnia dell’ex vippona Oriana Marzoli. A pochi giorni dalla rottura con Daniele Dal Moro, la venezuelana è volata più volte a Milano da lui.

Nonostante Oriana abbia assicurato di essere single, pare evidente che i due abbiamo avuto un flirt. Oltre ad essere stati beccati insieme in diverse cene e uscite, la Marzoli ha condiviso di sua spontanea volontà video e foto direttamente da casa sua. Ebbene, a distanza di qualche settimana, Iovino avrebbe iniziato una nuova conoscenza, sempre con una donna del mondo dello spettacolo. Di chi si tratta questa volta? Di Soleil Sorge.

Ieri, 10 aprile, pare che Soleil e Cristiano abbiano cenato allo stesso ristorante, tra l’altro frequentato assiduamente dal personal trainer. Solo il mese scorso, nello stesso locale, era infatti stato con la Marzoli e, precedentemente, con la Scelsi. Non solo, i due hanno ri-condiviso nelle loro storie Instagram la stessa foto, postata originariamente da un amico in comune. Un metodo usato anche con Oriana, attraverso il quale confermavano velatamente di essere effettivamente insieme.

Dunque, ci sono pochi dubbi sul fatto che “l’uomo del caffè” e l’ex corteggiatrice si trovassero nel medesimo posto in compagnia di altri amici. Non è chiaro, però, se l’uscita sia stata solo in amicizia o se, invece, Soleil e Iovino abbiano realmente iniziato a frequentarsi. A questo punto, non resta che attendere per scoprilo.