Oriana Marzoli nega il flirt con Iovino. Duro sfogo social

Da qualche settimana circola la voce che Oriana Marzoli si stia frequentando con Cristiano Iovino, il ragazzo del caffè menzionato da Ilary Blasi. Nonostante molti indizi sembrerebbero confermare ciò, la giovane continua a ribadire di essere single.

Sul suo canale broadcast la Marzoli si è arrabbiata e ha specificato di non stare con nessuno. Non condivide queste continue supposizioni sulla sua vita privata, perché secondo lei sono tutte false. Poiché sostiene di essere single da quando si è lasciata con Daniele Dal Moro.

“Cosa non è chiaro che io sono single, che non sto con nessuno ca**o! Fra pochi giorni vado via e sono single! Non sto conoscendo nessuno, basta di rompere le pa**e alla gente! Non vedo l’ora di andare via e non sapere niente di questa gentaglia cattiva con l’anima nera e marcia“

L’ex gieffina è stanca di essere associata ad alcuni uomini e ci tiene a ribadire di essere single. Non sono però mancati in questi giorni gli avvistamenti e gli scatti rubati che confermerebbero il flirt con Cristiano. Non solo, qualche giorno fa entrambi erano alla spa insieme e hanno messo una story su Instagram che conferma ciò.

Anche se Oriana dice di essere stanca di tutto questo gossip che viene alimentato da lei stessa. Com’è successo anche per la storia con dal Moro dove ogni momento bello e brutto è stato condiviso sui social. Magari l’ex gieffina vuole evitare di far circolare queste voci perché ha paura di far passare Daniele come la vittima della situazione, nonostante ormai la loro storia sia chiusa.

Il flirt con Iovino e la reazione dell’ex

Da fine febbraio circola il rumor di questo presunto flirt e continuano ad uscire foto che confermerebbero la liason. La coppia è stata anche paparazzata a cena insieme ad Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci.

Ciò avrebbe fatto infuriare Dal Moro che si è sentito tradito. Secondo lui questa sarebbe la conferma del perché Oriana abbia voluto mettere un punto definitivo alla loro relazione. Nonostante l’ammissione di lui, ovvero che la storia stesse continuando solo per accontentare i fan e che le fratture ormai fossero sempre maggiori. Aveva anche rivelato di aver chiuso la storia a causa di ambizioni diverse.

Ma ora Oriana ha sorpreso, sottolineando di essere single. Una casualità o ha voluto lanciare un chiaro segnale all’ex?