Daniel Dal Moro frecciatina contro Oriana: ma si sbugiarda da solo

Daniele Dal Moro non ha preso molto bene il fatto che la sua ex, Oriana Marzoli, sia andata avanti e che ora frequenti un altro uomo. Sui social ha lanciato una frecciatina, alludendo al fatto di aver preso lui la decisione di aver chiuso la storia, ma che non c’entrano terze persone. Ma la sua versione non coincide con quanto detto precedentemente.

L’ex gieffino ha scritto: “Comunque ti ho mollato io. E non per qualcun’altra. Do you remember? Quello che fai descrive chi sei, c’è poco da dire“. Le sue parole sono state molto dure. Ma Dal Moro, scrivendo ciò, contraddice la sua versione precedente.

Infatti, durante l’ultimo litigio, accaduto sempre via social, aveva rivelato che ad entrambi fosse stato proposto di partecipare insieme ad un reality. Lei lo avrebbe messo davanti ad una scelta, poiché lui non era convinto. Nel momento in cui Daniele si è rifiutato, lei lo avrebbe mollato. Quindi ora le due versioni, raccontate entrambe dal ragazzo, non coincidono.

Sono molti i fan che hanno notato la contraddizione. Non solo, i sostenitori della coppia hanno deciso di difendere Oriana. Sono settimane che Daniele denigra l’ex, spesso con pesanti insinuazioni. Molti di loro a questo punto preferiscono vedere la Marzoli felice anche se accanto ad un altro uomo.

La nuova fiamma di Oriana

Da fine febbraio sta impazzendo il gossip. La Marzoli si sta frequentando con Cristiano Iovino. Il giovane è conosciuto per il famoso caffè preso con Ilary Blasi, quindi al momento ha su di sé molta attenzione mediatica.

In realtà lui e Oriana avevano avuto un flirt anni fa, ora pare che si siano ritrovati. Sono stati beccati spesso insieme. Poi a cena in compagnia di Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci (nuova fiamma di lei). Poi il 13 marzo hanno pubblicato degli scatti, dimostrando di essere nello stesso hotel: il Bulgari Hotel di Milano.

Oriana sembra aver dimenticato definitivamente Daniele. Forse la cosa migliore, dato che il rapporto stava diventando sempre più deleterio per entrambi. La coppia aveva anche ammesso di essere spesso tornata insieme “per accontentare i fan“.